Ciudades Administrativa y Judicial, el fraude perfecto de Ulises y amigos

+ En 13 años, 4 de Ulises; 6 de Gabino; y 3 del actual gobierno, se han pagado 3 mil 120 millones de pesos de renta por Ciudad Administrativa

+ En el sexenio 2004-2010 se cometió el fraude perfecto; el gobierno estatal rehén de Grupo Marhnos

+ Los saqueadores: Ulises Ruiz, Miguel Ángel Ortega Habib, Bulmaro Rito, Eviel Pérez y “El Chicharrín”

+ Con el finiquito de Ciudad Judicial se tapó un hoyo negro financiero de miles de millones de pesos

+ Grupo Marhnos, acusado de construir “elefantes blancos” en casi todo el territorio nacional

+ El Presidente AMLO, antes de llegar a Nochixtlán, advirtió que no se ha cerrado investigación por represión

+ Los ocho muertos y los 198 heridos tendrán justicia; el sábado 19 de octubre estuvo en el lugar de los hechos

+ Tomás Pérez, edil de San Agustín de Las Juntas y un grupúsculo, hacen de las suyas en esa localidad

TEQUIO Y POLÍTICA.- Dejamos de ser rehenes o de estar secuestrados financieramente por el Grupo Marhnos.

Apenas hace un mes, el gobierno encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, finiquitó la deuda que la administración estatal tenía con la empresa Grupo Marhnos (¿Ulises Ruiz? ¿Miguel Ángel Ortega Habib? ¿Bulmaro Rito Salinas? ¿Eviel Pérez Magaña? y ¿Alberto Neftalí García Arango ó “El Chicharrín?) que era propietaria de Ciudad Judicial. Para ello, el mandatario oaxaqueño, tomó la decisión de ahorrar un mil 300 millones de pesos, para evitar continuar enriqueciendo de manera insultante a quien corresponda.

Para explicar el gran fraude o el fraude perfecto, cometido por profesionales delincuentes de cuello blanco, resulta indispensable llegar a los números, a las cifras, que jamás mienten:

Fue el 3 de enero de 2008, en pleno saqueo de las arcas de Oaxaca, cuando el gobierno local y el Grupo Marhnos (¿serían juez y parte?… es decir, firmando ellos mismos el contrato leonino en el que se establecía un Proyecto de Prestación de Servicios, PPS, con el que sangrarían al gobierno en turno y a los que siguieran pagando una renta millonaria?). Todo eso se preguntan en Oaxaca.

Seguimos con los números:

No hace mucho que Vicente Mendoza Téllez Girón, secretario de Finanzas del gobierno oaxaqueño, develó que el pago por el famoso Proyecto de Prestación de Servicios ascendía a 32 millones de pesos mensuales al Grupo Marhnos (¿Ulises? ¿Habib? ¿Rito Salinas? ¿Eviel? ¿“El Chicharrrín?). En otras palabras, fueron 387 millones de pesos anuales… Pero, esto no fue por un año, sino que se convirtieron en 11 años (los dos últimos de robo de Ulises Ruiz… Seis de saqueo de Gabino Cué y los 3 primeros de la actual administración).

Por lo tanto estamos hablando de 4,257 millones de pesos, que recibieron durante todo el lapso mencionado.

Dicen los que saben, los que manejan estadísticas, los especialistas, que esta última cifra, si fue dividida entre cinco sujetos, cada uno recibió 851 millones 400 mil pesos, por supuesto si es que se repartieron en partes iguales, pero como en las bandas gangsteriles siempre hay “jerarquías”, las cifras pudieron hacer sido diferentes, dispares… Bueno, eso afirman los que saben.

GRUPO MARHNOS, UNA HISTORIA SINGULAR

Dime con quién andas y te diré quién eres… Y la selección natural de las especies.

Transcurridos 7 años de haberse firmado el contrato entre Grupo Marhnos y el gobierno ulisista y cuando ya se habían pagado 224 millones de pesos por concepto de renta a esta inmobiliaria, el 6 de febrero de 2015, un año antes de concluir las tropelías de Gabino Cué con el dinero del pueblo, el analista José de Jesús Guadarrama, publicó lo siguiente en el diario Excélsior:

“La inmobiliaria Punta San José, mantiene un pleito legal en contra de Grupo Marhnos, de la familia Mariscal, al haber proporcionado adelantos económicos para la construcción del desarrollo de un complejo hospitalario y comercial en Los Cabos, Baja California, cuyos trabajos nunca fueron ni siquiera iniciados por la constructora.

Prácticamente los tuvieron que correr, pese a que ya les habían dado importantes cantidades de dinero que no quieren devolver. Es un complejo de 750 millones de pesos y no era posible seguir arriesgando el proyecto”, indicaron fuentes allegadas al conflicto.

El complejo se inaugurará en marzo próximo, aunque debió iniciar operaciones el año pasado, 2014, lo cual no ocurrió, debido al incumplimiento de la constructora Marhnos.

Se le pagó para edificar un hospital en Los Cabos, y se llevó el dinero. Ya hay un proceso legal en curso

Grupo Marhnos, de la familia Mariscal, sigue sumando fraudes y denuncias por todo el país.

MARHNOS Y LOS ELEFANTES BLANCOS

¿Qué es lo que ocultaron muy bien Ulises y su pandilla? ¿Por qué en otro estados fue exhibido el Grupo Marhnos y en Oaxaca, nunca se habló de éste? ¿Hubo corrupción por el tráfico de influencias para construir Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial?

La historia de la empresa de la familia Mariscal, con sesenta años de experiencia, dice su currícula, no pasa la prueba del ácido.

Veamos lo que, en el mismo diario Excélsior, se detallan más historias de Marhnos:

El otorgamiento de contratos mediante el tráfico de influencias y por simple negocio para construcción, operación y administración de ciertos hospitales, ha conducido a la creación de elefantes blancos y, en el mejor de los casos, a la grave subutilización de equipo de alta tecnología por falta de recursos humanos.

Este es el caso de la constructora Grupo Marhnos, en cuyos ejemplos destaca el Hospital Regional de Ticul, en Yucatán, mismo que debió entrar en operación en marzo de 2014 y pese a que ese plazo se difirió para enero de 2015, se estima que el costoso nosocomio no tiene ni 50 por ciento de avance.

En la operación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Tamaulipas (HRAE de Ciudad Victoria), hay otro ejemplo claro de cómo por la vía del tráfico de influencia se ha garantizado el ingreso de largo plazo para un concesionario a costa del beneficio de la población, ya que a pesar de los esfuerzos por contar con equipo de alta tecnología y especialidades del más alto nivel, existe gran capacidad ociosa ante la falta de recursos humanos.

Lo anterior sin contar con el Hospital del ISSEMYM, en Tlalnepantla, en donde el concesionario ya ha sido sancionado.

Grupo Marhnos está en busca del rescate del gobierno ante las pérdidas multimillonarias que registra en la operación del Puente Internacional Reynosa-Anzaldúas–Mission. Se advierte en la industria que la pretensión es que se use la misma fórmula que en un Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) en Oaxaca, en donde el plan se abortó y el gobierno del estado tuvo que lanzar el salvavidas de la deuda pública.

Altos funcionarios del gobierno federal, al ser consultados por Excélsior, coincidieron que Marhnos había tenido por muchos años una buena imagen, pero que al parecer hoy han acumulado problemas y conflictos, “posiblemente derivado del cambio generacional. Muchas veces las empresas participan en licitaciones, pero no directamente los dueños, sino sus ejecutivos y al perder los concursos justifican que otros movieron mejores influencias cuando el error está en sus propuestas o en su falta de propuestas”, indicaron.

En el contexto de tales observaciones se encuentran ejemplos como el caso de la obra del Museo Internacional del Barroco en Puebla (MIB), cuyo proyecto abarca construcción, equipamiento museográfico, operación y mantenimiento durante 25 años, mediante un contrato en la modalidad de APPs con requerimiento de inversión por más de siete mil millones de pesos.

EXPLICACIÓN DE VICENTE MENDOZA TÉLLEZ GIRÓN

Entre otras cosas, el titular de Finanzas, Vicente Mendoza, que una PPS establece la “celebración de un contrato de servicios a largo plazo un gobierno o una dependencia con un inversionista proveedor y los pagos se realizan dependiendo de la disponibilidad y la calidad de los servicios que se otorguen… Una vez cumplidas las condiciones, el gobierno está obligado a cubrir los gastos correspondientes, los que se registran como gasto corriente”.

Precisó que el Grupo Marhnos (como administradora), en todo lo referente a Ciudad Judicial, otorgó:

Servicios de conservación, operación y mantenimiento de los sistemas eléctricos en media y baja tensión, hidráulicos, sanitarios, circuito cerrado de televisión, elevadores, alarmas de incendio, desinfección del agua para consumo humano, aire acondicionado, tratamiento de aguas, respaldos eléctricos de plantas de emergencia, energía ininterrumpible (UPS), iluminación exterior, voz y datos, mobiliario de los mismos, elementos estructurales de los edificios, acabados, cancelería y accesorios.

Por otra parte, se informó que la empresa responsable (¿Grupo Marhnos?) sólo daba servicio a los elevadores, porque así quedó establecido en el contrato suscrito Ulises Ruiz, entonces mandatario estatal.

En todo lo referente a Ciudad Administrativa, se tiene conocimiento que la renta mensual es de 20 millones de pesos.

Y como ésta entró en servicio dos años antes que Ciudad Judicial, los cálculos de cuánto ha pagado el gobierno del estado por el arrendamiento, las cifras que se fueron a un barril sin fondo, son las siguientes:

Por el primer año de renta, Ulises Ruiz pagó 240 millones de pesos.

Durante sus últimos cuatro años de “gobierno”, la empresa responsable (¿Grupo Marhnos?), recibió 960 millones de pesos.

Gabino Cué, en su lapso como “goberladrón”, pagó de arrendamiento por la Ciudad Administrativa, mil 440 millones de pesos.

Y de diciembre de 2016 a la fecha, (tres años), el actual gobierno, ha pagado 720 millones de pesos, razón por la cual, el titular del ejecutivo, Alejandro Murat Hinojosa, ha iniciado los trámites correspondientes para tapar el hoyo negro financiero, llamado Proyecto de Prestación de Servicios, PPS, que provocó Ulises “El Carnicero” Ruiz Ortiz.

Aquí la interrogante:

¿Como secretario de Salud y ante los magros resultados en materia de construcción de hospitales en la entidad, Martín Vásquez Villanueva, tuvo algo qué ver con la Inmobiliaria Marhnos de la familia Mariscal?

SE ACABÓ LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL COMO LA QUE SE REGISTRÓ EN NOCHIXTLÁN: AMLO

Ocurrió el domingo 19 de junio de 2016, cuando ante su ineptitud e incapacidad para negociar con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, Gabino Cué Monteagudo, optó por violencia y la consiguiente represión para tratar de meter al orden a base de armas largas y cortas a los maestros oaxaqueños.

El resultado de lo anterior es que Cué Monteagudo, se manchó las manos de sangre y, desde esa fecha, si es que tiene conciencia, lo persiguen los ocho muertos que se registraron, ese Día del Padre, en Nochixtlán.

En la emboscada que sufrieron los maestros ese 19 de junio, Cué Monteagudo, tuvo dos cómplices priistas, Herminio y Daniel Cuevas Chávez, dos testaferros de Ulises Ruiz, a quien acusan de ejercer un cacicazgo en esa zona de la Mixteca oaxaqueña. De ahí que, un día después de la represión, el 20 de junio, fue quemado parte del rancho de Herminio que tiene en la región.

Recordar este lamentable hecho ocasionado por Gabino sangriento, se debe a que este sábado 19 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, visitó Nochixtlán donde encontró inconformidad por la ausencia de justicia por la represión y las muertes del 19 de junio de 2016.

Horas antes de llegar a esa población, el Jefe del Ejecutivo federal, dijo: “Ya no vamos a utilizar la fuerza como en Nochixtlán”, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que está abierta la investigación para castigar a los responsables de los hechos ocurridos en junio de 2016, cuando se dio un fallido desalojo que dejó ocho muertos y 198 heridos.

Pero “en el caso de que no haya justicia en México, todos los ciudadanos mexicanos tienen el derecho de acudir a instancias internacionales para proteger y defender derechos humanos. Es una facultad, un derecho de los ciudadanos”, sostuvo.

En su conferencia de prensa, el mandatario federal manifestó que se ha estado atendiendo a las víctimas y familiares de esos hechos y se está apoyando para que la investigación prospere.

López Obrador señaló: “ya no vamos a utilizar la fuerza como sucedió en Nochixtlán -donde estará mañana-. Ahí se dio la orden de reprimir, uso de la fuerza. Decían ‘la ley es la ley, no me temblará la mano’ y miren lo que hicieron.

“Eso nunca más se repetirá. Nunca se va a dar la orden de reprimir al pueblo”, resaltó.

Por otra parte, a tres años, no hay respuesta al reclamo del Comité de Víctimas de Nochixtlán, que exigen justicia y verdad, reparación del daño y la no repetición de aquellos funestos acontecimientos.

En la denuncia individualizada de los hechos del 19 de junio de 2016 acusan directamente como autores intelectuales a Peña Nieto, Osorio Chong y Cué Monteagudo.

De igual forma, exigen castigo para los actores materiales, entre los que incluyen a elementos de la Policía Federal y Estatal, por los delitos de genocidio, homicidio, tentativa de homicidio, abuso de autoridad y lesiones.

LA REPRESIÓN DEL 19 DE JUNIO…

(APRO).- 19 de junio 2019.- A tres años del fallido desalojo en Nochixtlán que dejó ocho muertos, los sobrevivientes del 19 de junio de 2016 exigen justicia y castigo a quienes señalan como autores intelectuales, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong y el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo.

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), recordó el fallido desalojo con una marcha masiva en Asunción Nochixtlán, que inició alrededor de las 10:00 horas y culminó con un mitin ante el monumento a los caídos, víctimas del Operativo Oaxaca.

En tanto, el gobierno del estado designó al ex visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Juan Rodríguez Ramos, como comisionado especial para la atención de los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016. Sin embargo, los sobrevivientes del fallido desalojo rechazaron tal nombramiento.

Ante la “imposición” de la Reforma Educativa, maestros de la Sección 22 apoyados por padres de familia, realizaron acciones de protesta, entre ellas el bloqueo carretero en Nochixtlán, donde se implementó, el 19 de junio de 2016, el Operativo Oaxaca que dejó ocho muertos y 198 heridos, de los cuales 84 civiles presentan lesiones por disparos de armas de fuego.

A tres años, no hay respuesta al reclamo del Comité de Víctimas de Nochixtlán, que exigen justicia y verdad, reparación del daño y la no repetición de aquellos funestos acontecimientos.

Los sobrevivientes del 19 de junio de 2016 exigieron a la Fiscalía General de la República que se judicialice la carpeta de investigación número FED/OAX/OAX/0000820/2016, que con fecha 18 de agosto del 2017 presentaron en ese entonces a la Procuraduría General de la República (PGR).

En la denuncia individualizada de los hechos del 19 de junio de 2016 acusan directamente como autores intelectuales a Peña Nieto, Osorio Chong, Cué Monteagudo y a Enrique Francisco Galindo Cevallos, ex comisionado General de la Policía Federal.

JORGE TOLEDO, ALEJANDRO AVILÉS, UN LÍDER SINDICAL Y PÉREZ BAUTISTA…

Hace unos días, Jorge Toledo, Alejandro Avilés y Aarón Pérez Bautista, todos hombres de paja de “La Hiena de Chalcatongo”, tuvieron una interesante reunión en el restaurante del hotel Misión de Los Ángeles. No creemos que hayan hablado para organizar las fiestas de Fin de Año o el festejo del 12 de diciembre o el cumpleaños de algunos de los tres…

“El Carnicero” se mueve y para eso utiliza a sus alfiles y peones. Si se confirma que la cuarta persona es un dirigente sindical de la UABJO, hay que ponerse las pilas porque algo está tramando la bestia.

En Oaxaca, saben que los tres confirmados son unos traidores consumados aunque digan y hagan lo contrario. Su bolsillo es primero y, en general, sus intereses son los que se imponen ¿lealtad? De cuándo acá.

¡YA PÁRENLE EL CARRO AL EDIL TOMÁS PÉREZ!

Pues que tendrá Tomás Pérez, presidente municipal de San Agustín de Las Juntas, que hace y deshace a discreción en su coto de poder y el congreso estatal prefiere mirar a otro lado.

Práctica la violencia política de género contra regidoras.

Promueve la instalación de cantinas.

Abusa del poder.

Amenaza a sus adversarios.

Persigue a reporteros.

¿Qué, no hay quien tenga el valor para investigar lo que ocurre en esa localidad?

Van los recientes hechos, porque ha habido muchas irregularidades con súper poderoso, Tomás Pérez:

Uno).- Existe un negocio turbio de las autoridades municipales de San Agustín de las Juntas detrás del derribe de siete árboles de eucalipto, junto a la gasolinera Aeropuerto, denunció el Presidente del Comité Municipal de Ecología, Isaac García Juárez.

Dos).- “El principal responsable de haber expedido este permiso, sin haber tomado en cuenta las medidas precautorias, en cuanto a reparación de los impactos ambientales que trae consigo, es el síndico Victorino Vásquez Lara”, señaló Isaac García, al ser consultado en el lugar de la tala.

Tres).- El derribe de estos árboles fue autorizado por el síndico Victorino Vásquez Lara, expedido a solicitud de la empresa de la gasolinera Rodríguez Marrón, y la autoridad municipal en esta ocasión consideró que el Comité ya no expida permisos.

Cuatro).- “Las autoridades acá por todo cobran, desconozco cuanto haya cobrado el síndico. El autor del permiso es el secretario Ángel Torres que (por cierto) no firma el documento a pesar de que debe dar fe de los documentos que firma su síndico.”

Cinco).- El día 13 de septiembre se expidió este documento firmado por el síndico, a pesar de que el Presidente municipal ya le había pedido al Comité que hiciera los estudios técnicos y expidiera el permiso, “porque ya tenía un compromiso con la empresa desde el año pasado”.

Seis).- El ecologista informó que su Comité realizó el estudio técnico a fondo y el presidente Tomás Pérez, lo firmó el 13 de septiembre.

Siete).- El Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Abraham Pérez Aquino, también solicitó el derribe de estos árboles, “y me dijo que ellos habían tenido un aporte de la empresa en equipo contra incendios y un aporte económico para el comisariado.

Ocho).- Me dijo: ‘Qué tanta bronca es hacer todo el trámite para el derribe de estos árboles, porque nosotros ya hicimos un compromiso con la empresa Rodríguez Marrón’, y le dije es un compromiso muy serio y complejo”.

Nueve).- García Juárez señaló que el secretario del síndico Ángel Torres, acata los negocios de su tío, porque ese permiso se expidió el día 13 por el Síndico, “pero el día 14 me habla Tito Torres y me dice: ‘Oye profe échame la mano, es que me habló mi cuate y me dijo que se tumben esos árboles”.

Diez).- Al saber que se expidió ese permiso, Isaac García le dijo al gerente de la gasolinera que tenía que dar una cuota de árboles y entregó 700 ejemplares que se han estado repartiendo.

Once).- Ante el desastre ecológico, García Juárez respondió que “hay un compromiso económico de la autoridad por los créditos de gasolina que le habían dado al inicio de su gobierno y otras cosas, y hay un compromiso del Presidente de Bienes Comunales el ingeniero Abraham, a ellos es a los que debe reclamarse, porque ellos hicieron el compromiso de este derribe.

Doce).- Lamentablemente a uno lo mandan a la guerra sin fusil; a mí me dicen tiene usted que cumplir y cuidar que no haya accidentes allá. Yo incluso me opuse y lo primero que hice fue consultar al presidente”, reveló el “Quijote de la reforestación”.

Trece).- Lamentó que durante los trabajos del derribe “no cuento con la patrulla de vialidad, ni con el permiso de Protección Civil, los trabajos empiezan temprano y el presidente Tomás, no cumple su compromiso de mandar esos auxilios, el único que está soy yo”.

Catorce).- Denunció además que en la ocasión anterior “Tito se llevó un carro de leña, Joaquín, el regidor de Policía se llevó dos carros de leña. Ahora ellos mismos solicitaron la presencia de la PROFEPA”.

Quince).- Señaló que el grupo que encabezan el secretario municipal Romeo Gutiérrez Ruiz, el tío de Ángel, Miguel Torres, que es asesor del municipio, y Tito Torres, “ellos mismos demandaron la presencia de PROFEPA a la que no le interesa, por tratarse de arbolado urbano, y le quieren botar la bolita a su servidor”.

Dieciséis).- Agregó que el permiso del síndico se expidió sin ningún fundamento legal, a diferencia del proyecto de permiso con estudio técnico del Comité, con los compromisos que debe asumir la empresa y que fue firmado por el presidente municipal y el de Bienes Comunales, pero no por el síndico.