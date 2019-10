La ¡Chicas Superpoderosas!, siete veces campeonas

+ Con esfuerzo, dedicación y aplomo, seis mujeres trabajadoras ponen en alto a la Secretaría de Administración en las canchas

TLALIXTAC DE CABRERA, Oaxaca, octubre 22.- Siete años han pasado desde que un grupo de mujeres –todas ellas trabajadoras de la Secretaría de Administración– decidieron ponerse a entrenar con un balón y hacer lo que más les gustaba: jugar futbol.

Corría el 2013 cuando María Verónica Ramírez García, verificadora de Bienes Muebles de la Dirección de Patrimonio, tuvo la iniciativa de conformar un equipo de futbol femenil y así dar vida a Las Chicas Superpoderosas, integrado por ella, Rosy, Azu, Luzma, Yolis y Elizabeth.

“El deporte –a cualquier edad­–siempre nos dará satisfacción. A mi me ha ayudado a fortalecer la amistad con mis compañeras de equipo”, asegura al recordar que se han coronado en siete ocasiones desde que vienen participando en el Torneo del Día del Empleado.

Otra de las fundadoras del equipo, Rosa María Aguilar, trabajadora de base desde hace 11 años en la Dirección de Patrimonio, quien es la capitana, confiesa que su afición por este deporte nació desde pequeña, el cual la ha ayudado a liberar el estrés y a sentirse muy bien.

“Admiro mucho a mis compañeras, juntas aportamos a la buena marcha del equipo; agradezco a todas las amigas que han pasado por Chicas Superpoderosas y en especial a Alejandra Sumano, quien se nos adelantó en el camino”, apunta con tristeza al recordar a una de las integrantes que han dado lo mejor de sí para ganar los torneos de manera ininterrumpida.

Orgullosa, recuerda los logros del hasta ahora invencible equipo: Siete veces campeonas del Torneo del Día del Empleado, campeonas del Torneo Intersecretarías y dos veces campeonas del Torneo de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso).

Azucena Flores, licenciada en Diseño Gráfico, adscrita a la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Administración desde hace siete años, tiene más de 20 años practicando el futbol.

“En un deporte que se dice es exclusivo de hombres, nosotras hemos demostrado que no es así, pues con esfuerzo y dedicación tenemos varios logros, agradezco a la Secretaría de Administración haber implementado varias actividades que nos han permitido desarrollarnos tanto en el ámbito personal como laboral”, refiere durante la entrevista.

Trabajadora de la Coordinación de Espacios Públicos desde el 2008, Elizabeth Ángeles nos explica la satisfacción que le da el deporte y su trabajo en lugares donde se siente a gusto y completamente identificada.

Originaria del municipio de Santa Cruz Papalutla, comparte que en la secundaria de su comunidad practicaba el voleibol, basquetbol, futbol y bailó la Danza de la Pluma. “Desde niña tengo clara la importancia de que la mujer pueda desarrollarse en cualquier escenario, mujeres y hombres somos iguales”. precisa.

Elizabeth recuerda un accidente sufrido en el 2018, mientras participaba en el torneo, cuando un roce con una compañera le provocó una fractura de peroné con rotura de ligamentos. La lesión tardó en sanar poco más de tres meses y a pesar de ello sus compañeras la tomaron en cuenta en la edición 2019, lo que agradece, pues la amistad demostrada la ayudó a reivindicarse con el equipo que una vez más resultó campeón.

Luz María Montesinos, trabajadora de la Dirección Jurídica desde hace 13 años platica que no practicaba el futbol hasta que conoció a sus amigas, quienes la animaron a participar en el Torneo Intramuros del Día del Empleado.

“Ahora todo es diferente, ya que me motivan a echarle ganas, lo que me llena de satisfacción y me hace sentir una descarga emocional”.

Se iluminan sus ojos cuando recuerda que desde siempre gozó de la aceptación de ellas, lo que fortaleció el vínculo con el equipo y su familia, mientras agradece las facilidades otorgadas por Administración para que trabajadoras y trabajadores puedan seguir practicando el deporte.

Con 23 años de servicio, Yolanda Ortiz trabajadora de Gestoría de la Dirección de Recursos Materiales, casada y con dos hijos, tiene desde hace tres años la responsabilidad de defender la portería.

“Al ser la arquera tengo el peso del equipo, mi objetivo siempre es ganar y para ello me coordino con mis defensas”, dice orgullosa. “La amistad, comunicación y empatía nos ha permitido sacar los triunfos, lo que me llena de satisfacción”.

Las Chicas Superpoderosas invitaron a las mujeres de Administración a participar en los torneos que promueve la Secretaría, a romper barreras y hacer todo lo que les guste, pues “con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar nuestros objetivos”.