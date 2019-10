Aprehendió FGEO a Edil de Sn Felipe Jalapa de Díaz y a 10 más por ‘desaparición de personas’

+ Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron seis cateos simultáneos en esa población de la región de la Cuenca del Papaloapan, donde también decomisaron armas de alto poder

OAXACA, OAX., octubre 24.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó en un comunicado de prensa que aprehendió al presidente municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, Arturo Garcia Velásquez, así como a otras diez personas, incluidos el primero y el segundo comandantes de la policía municipal, acusados todos del delito de “desaparición de personas”.

Esta acción, implementada por decisión del Gobierno del Estado, coincidió con la visita a Oaxaca de los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, así como el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quienes asistieron aquí a la segunda “Reunión regional zona sureste de las Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad Púbica del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán”.

Al respecto, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa confirmó la detención de las diez personas, la mayoría autoridades en funciones de San Felipe Jalapa de Díaz, así como el decomiso de 10 armas y más de 1 mil cartuchos, con lo que –sostuvo– “se manda un mensaje claro y contundente de que aquí nadie esta fuera de la Ley”.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía dio a conocer que “cumplimiento a la premisa de combatir frontalmente la criminalidad y no permitir que ningún hecho violento que afecte a las personas y a las comunidades queden en la impunidad”, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron seis cateos simultáneos en domicilios particulares ubicados en el municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, región de la Cuenca del Papaloapan, lo que permitió el aseguramiento de armas y la detención de diez personas.

Indicó que con este operativo se dio cumplimiento a la causa penal 219/2019, librada por el juzgado de control de Tuxtepec, por el delito de “desaparición cometido por particulares en agravio de R. T. F.”.

El boletín detalla que como resultado de este operativo se aseguraron 1 pistola marca Glock, calibre .9 mm, con 2 cargadores; 1 Pistola marca Beretta, calibre .9 mm, con 1 cargador; 1 Pistola marca Smith & Wesson, calibre .380, con 1 cargador; 1 pistola marca Taurus, calibre .380, con 2 cargadores.

También se aseguraron 1 rifle marca Manchester, calibre .30; 1 rifle de neumático, calibre .22; 55 cartuchos calibre .9 mm; 30 cartuchos calibre .380; 221 cartuchos calibre .38 súper; 150 cartuchos calibre .22; 248 cartuchos calibre 5.56; 96 cartuchos calibre .30; 127 cartuchos escopeta calibre .12; 26 cartuchos escopeta calibre .16; 75 cartuchos escopeta calibre .20, sumando un total de 1028 cartuchos útiles.

Asimismo, se detuvo al edil de San Felipe Jalapa de Díaz, Arturo García Velásquez; al primer Comandante de la Policía Municipal, B. F. F.; el segundo Comandante de la Policía Municipal, L. C. A., así como de O. C. T., M. C. T., B. F. F., V. A. S. M., J. O. S. A., A. T. C., y de I. E. P.

El boletín precisa que L. C. A., y B. F. F., fueron detenidos en flagrancia y les fueron aseguradas 1 pistola marca Browning, calibre .9 mm y 1 arma larga, marca Colt, AR-15, calibre .223 respectivamente.

Ante estos hechos, los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, local y federal, en tanto se resuelve su situación jurídica.

El comunicado reitera que “la Fiscalía General refrenda su compromiso de aplicar la ley contra quien o quienes cometen delitos, vulneran la paz social y atentan contra el bienestar e integridad de las familias oaxaqueñas”.