Mauricio López Mestas, Subcampeón Mundial de Frontón

+ Por su gran logro en el X Campeonato Mundial Sub -22 de Frontón, fue electo como Premio Estatal del Deporte Oaxaca 2019.

OAXACA, OAX, octubre 28.- En una participación histórica para Oaxaca y la Delegación Mexicana de Frontón, Mauricio Ricardo López Mestas, estudiante de primer semestre de la Licenciatura en Terapia Física de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (FMyC-UABJO), se coronó Subcampeón Mundial Sub-22 de Frontón, en Tenerife, España.

Luego de haber obtenido la Medalla de Plata para México, López Mestas fue designado por el Gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, Premio Estatal del Deporte Oaxaca 2019, mismo que recibirá el próximo mes de noviembre.

Así mismo fue felicitado por el rector de la Universidad, doctor Eduardo Bautista Martínez, quien le hizo entrega de un reconocimiento, por enaltecer el nombre de la institución y ser OrgulloUABJO.

El universitario oaxaqueño fue el encargado de abrir la participación de los mexicanos en el X Campeonato Mundial que se disputó en España, a dónde logró llegar tras varias dificultades económicas.

Además de haber superado los tres torneos selectivos nacionales de la Federación Mexicana de Frontón, los cuales se efectuaron en Veracruz, Monterrey y en la Ciudad de México, para luego viajar al continente europeo.

En entrevista, dijo “Recibiré el Premio Estatal del Deporte como consecuencia de mi Subcampeonato Mundial en España y es algo que me emociona mucho porque comencé practicando frontón desde hace 10 años, mi papá comenzó a llevarme desde muy pequeño y desde entonces me gustó”.

“Aunque es muy difícil combinar la escuela con el deporte, trato de aprovechar cualquier momento libre para practicar y luego me regreso a estudiar”, comentó.

Sin embargo, “recibir estos reconocimientos me alientan a seguir practicando y me motivan a dar lo mejor de mí, me alegra ser Premio Estatal del Deporte en mi estado natal”, subrayó.

En ese tenor, hizo una invitación a las y los jóvenes para que practiquen algún deporte: “es importante hacer ejercicio porque te distrae, te reconforta y te aleja de los vicios y el ocio”, afirmó el frontenista.

Con ello, se pone de manifiesto que la disciplina, el compromiso y el trabajo constante, son valores de la comunidad UABJO que fortalecen la educación integral.