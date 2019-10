¡Hugol Sánchez también cobraba a los jugadores por alinearlos!

+ El sobrino del futbolista acusa a su tío de “corrupción”

Antes del escándalo que terminó ocasionando el despido de Gustavo Matosas, ya había un antecedente similar en el futbol mexicano, en el que estuvo involucrado ni más ni menos que Hugo Sánchez, se trata de un precedente que es poco recordado porque no tuvo consecuencias para el estratega, pero que fue denunciado y ahora sale a relucir nuevamente.

Horacio Sánchez, sobrino de Hugo y ex futbolista de Pumas mencionó al Diario Récord hace un par de años que su tío cobraba a los jugadores por alinearlos y que, incluso, tenía tarifa según el contrato de cada uno.

“Hugo cobraba un porcentaje mensual y por contrato, que al final eso es lo que gana en acuerdos. Conmigo no se atrevió a tanto y es de las causas importantes por las que no jugué, prefirió hacer mejor negocio con otras personas que con su familia. ¿Cómo me iba a cobrar si soy su sobrino?”, declaró Horacio, quien pasó con más pena que gloria por el club hace cerca de 20 años

'Hugol' es acusado por su sobrino Horacio Sánchez supuestamente por cobrar en complot de @Record_Mexico pic.twitter.com/VcgvnewRjl #PUMAS #UNAM — EL PUMA SPORT ® (@ElPuma_Sport) April 3, 2013

De hecho señaló a un jugador en específico, Francisco ‘Kikín’ Fonseca, de haber pagado la cuota y de ingresar continuamente al campo sin merecerlo durante el Apertura 2004.

“Ahí tenemos a Fonseca, que nunca metió gol en toda la temporada siendo titular, jugando todos los partidos, solamente metió goles en las finales y de eso es de lo que vivió, fue al Mundial y muchas otras cosas, pero al final es de los que soltó una lana”.

En aquel entonces, el Pentapichichi salió bien librado de la acusación porque nunca se le pudieron comprobar dichos actos de corrupción.