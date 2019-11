Así se salvaron los niños mormones de la masacre en Sonora

+ Cinco niños mormones se escondieron entre los matorrales de la árida geografía de Sonora, en el norte de México, para sobrevivir una aterradora emboscada en la que murieron 9 familiares.

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5.- Tras el brutal tiroteo contra los tres vehículos que transportaban a 17 miembros de la familia mormona LeBaron, Kylie Evelyn, de 14 años, Devin, de 10, Cody Grayson, de 7, Xander Boe, de 4, y Brixon Oliver, de 10 meses, regresaron aterrorizados y heridos por sus propios medios hasta su finca para pedir auxilio.

El activista Julian LeBaron, quien es familiar de las víctimas, dijo que uno de los niños sobrevivientes estaba herido en un pie y otro en la mejilla.

@realDonaldTrump This is real life for us. Please help! American women and children are dead and kidnapped by the Chihuahua Mafia. pic.twitter.com/YaeGN3OGrf

— Tiffany Langford (@TiffLangford) November 4, 2019