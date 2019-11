Llega a Oaxaca la trágica historia de ‘Madama Butterfly’

+ La proyección será el sábado 9 de noviembre a las 11:55 horas en el Teatro ‘Macedonio Alcalá’

OAXACA, OAX, noviembre 6.- Este sábado 9 de noviembre, llegará al teatro Macedonio Alcalá la trágica historia de “Madama Butterfly” de Giacomo Puccini, como parte de la temporada 2019-2020 de The MET: live in HD (The Metropolitan Opera (Met). El Met, en vivo, en alta definición), la cual podrá disfrutarse en pantalla gigante, gracias a la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca (FAHHO).

La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) invita a disfrutar de esta ópera de Puccini que está basada en el cuento “Madama Butterfly” de John Luther Long y David Belasco y en la novela “Madame Chrysantheme” de Pierre Loti, y muestra a una mujer geisha en su camino doloroso por el amor.

Dicha obra operística narra la historia de “Madama Butterfly”, que cree en el amor de un oficial de la marina americana, con el que se casa bajo el rito japonés. La joven enamorada reniega de sus propios dioses, lo que crea problemas y descontento en su familia y quien tras estar unida en matrimonio es abandonada por su amado, quien retorna a su país sin decir adiós.

En el segundo acto, ha pasado ya un tiempo y muestra a Butterfly desconsolada, pero el retorno de su amado renace en ella los motivos para vivir; sin embargo el oficial se ha casado con una americana, la cual al enterarse que existe un hijo de por medio deciden recogerlo para criarlo en los Estados Unidos.

El tercer acto está repleto de intensas melodías que hacen que el público se estremezca y penetre sus más sensibles fibras, ya que Butterfly quedando deshecha finalmente decide suicidarse por medio del harakiri.

Para disfrutar de esta obra, las personas pueden adquirir sus boletos en taquilla del recinto en un horario de 10:00 a 19:00 horas, con un costo de 200 pesos en luneta, platea, palcos primeros y 150 pesos en palcos segundos. Cabe recordar que el ingreso será media hora antes de la función que comienza a las 11: 55 horas.