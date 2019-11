Invita Seculta a un fin de semana cultural en Oaxaca

OAXACA, OAX, noviembre 8.- La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) invita a la ciudadanía oaxaqueña y visitantes para que este fin de semana disfruten de las diversas actividades culturales que fueron preparados para todo público.

El viernes 8 de noviembre a las 17:00 horas, en la sala de lectura digital de la Biblioteca Pública Central (BPC) “Margarita Maza de Juárez” se proyectará la película “Coco”. Posteriormente, en punto de las 20:00 horas, en el Teatro Macedonio Alcalá, la Orquesta Sinfónica de Oaxaca (OSO) brindará un concierto; este mismo se repetirá el domingo 10 a las 12:00 horas.

Para estos dos conciertos, la Seculta informa que la OSO tendrá al director invitado, Albert Moehring y al solista, el pianista Anthony Tamayo; la entrada de estos conciertos son de entrada libre con boleto.

Para el sábado 9 de noviembre a las 11:55 horas, llega al teatro Macedonio Alcalá, la trágica historia de “Madama Butterfly” de Giacomo Puccini como parte de la temporada 2019-2020 de The MET: live in HD (The Metropolitan Opera (Met). El Met, en vivo, en alta definición), la cual podrá disfrutarse en pantalla gigante, gracias a la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca (FAHHO).

En Oaxaca, aún no termina la celebración de día de muertos y en la Villa de Etla lo saben, por ello en punto de las 20:00 horas, pobladores realizarán una muerteada que partirán del crucero principal y recorrerán las calles de dicha población; así también, en Guadalupe Etla, se llevará a cabo a la misma hora, la obra de teatro “Muerteada”; ambos eventos son para toda la familia.

Para el domingo 10 de noviembre a las 12:30 horas, bajo “El Laurel” del zócalo de la ciudad de Oaxaca se presentará la Banda de Música del Estado que interpretará obras musicales clásicas y contemporáneas.

Así también, la Seculta invita a que asistan a las diversas exposiciones como la que se encuentra en el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca (MEAPO) en San Bartolo Coyotepec donde se exhiben tres muestras: “Tzompantli, la muerte en plata” en la sala uno, “Vida y Muerte, colección de Robert Sturm” en la sala cuatro y “Añoranzas” en la misma sala; todas estarán hasta el 30 de noviembre.

La titular de la Seculta, Adriana Aguilar Escobar recuerda que los eventos, a excepción de la ópera “Madama Butterfly”, son gratuitos y que las exposiciones en el MEAPO tienen un horario de 10:00 a 18:00 horas con una entrada general de 20 pesos, de martes a sábado, y domingo el acceso es libre.