Adhara Pérez, la niña de Tláhuac que tiene un IQ superior al de Einstein y cursa dos ingenierías

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12.- La mexicana Adhara Pérez es todo un ejemplo a seguir y un orgullo para el país, pues con apenas 8 años es considerada una niña genio, pues cuenta con un IQ de 162, dos puntos más que Albert Einstein y Stephen Hawking. Por si fuera poco, estudia dos carreras universitarias: Ingeniería Industrial en Matemáticas en la UNITEC e Ingeniería en Sistemas en la CNCI.

Nallely Sánchez, madre de Adhara, contó a Infobae las dificultades con las que su hija se topó cuando era más pequeña, pues a los tres años fue diagnosticada con el Síndrome de Asperger, por lo que sus compañeros la molestaban y le hacían bullying.

“En una firma de boletas vi que Adhara estaba jugando en una casita y la encerraron. Y ya empezaron así: ‘¡Rara, rara!’, y le comenzaron a pegar en la casita. Entonces yo dije, no quiero que sufra. Y ella me decía que no quería ir a la escuela, y cayó en una depresión muy fuerte”, reveló.

Adhara Pérez terminó la primera a los cinco años, posteriormente, un psiquiatra recomendó a su madre el Centro de Atención al Talento (CEDAT), institución donde ingresó por algún tiempo pero que abandonó debido al alto costo de las colegiaturas.

Ahora, la niña de ocho años estudia Ingeniería Industrial en Matemáticas en la UNITEC e Ingeniería en Sistemas en la CNCI, las cuales espera terminar pronto para continuar con sus sueños.

Apenas este año, Adhara Pérez fue elegida por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Entre los objetivos de la pequeña están estudiar astrofísica en la Universidad de Arizona.

