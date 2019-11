En agitada sesión, Rosario Piedra rinde protesta como presidenta de la CNDH

+ Ricardo Monreal reprobó que se haya difundido un video acusándolo de haber votado dos veces.

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12.- Rosario Piedra Ibarra tomó protesta esta noche como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre manifestaciones de rechazo de senadores del PAN y de apoyo por parte de Morena, quienes subieron a la tribuna.

El senador panista Gustavo Madero fue uno de los primeros en subir a la tribuna y, durante la toma de protesta, se hizo de palabras con un senador de Morena. Ambos se jalonearon y terminaron empujando a la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, lo que desató una riña.

Previamente el Pleno del Senado rechazó cinco mociones de procedimiento para reponer la votación de la terna. En total se presentaron cinco mociones, tres de ellas presentadas desde el inicio de la sesión y dos más ya durante la discusión de las anteriores.

Tres mociones de procedimiento fueron presentadas por legisladores del PAN. La primera proponía dejar sin efectos la determinación sobre el resultado de la votación y reponer todo el procedimiento de elección de la titular de la CNDH; la segunda pedía no citar a Rosario Piedra Ibarra para rendir protesta, reponer el procedimiento de la elección, que la nueva votación fuera nominal, es decir, mediante tablero, y que se realizara ante fedatario público; la tercera, de Emilio Álvarez Icaza, solicitaba devolver la terna a comisiones.

Durante la discusión de esas tres mociones, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, presentó una cuarta para repetir la votación y el panista Julen Rementería una quinta, también para realizar nuevamente la votación.

La primera moción fue rechazada con 47 votos a favor y 72 en contra, la segunda fue desechada con 43 votos a favor y 77 en contra y la tercera también fue reprobada con 46 votos a favor y 73 en contra. La moción presentada por Monreal fue de igual manera rechazada con 46 votos a favor, 66 en contra y nueve abstenciones, mientras que la de Rementería fue desechada con 39 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones.

PRI, contra repetir la votación y a favor de devolver terna

Jorge Carlos Ramírez Marín expresó que el grupo parlamentario del PRI no votaría a favor de repetir la votación, pues se estaría cometiendo una ilegalidad al votar por cuarta vez una misma terna, por lo que sólo compartía devolver la terna a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos.

“Repetir la votación significaría por un lado legitimar lo que de origen no es legítimo, o segundo, hacer todavía más ilegal lo que ya habíamos empezado a hacer mal. En opinión del grupo parlamentario del PRI, no debe haber lugar a otra votación y el proceso de reponerse desde el principio como marcaba a ley y el acuerdo que tuvimos y firmamos todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política”, afirmó.

“Qué poca madre”, dice Monreal

Al presentar su moción de procedimiento, Ricardo Monreal reprobó que se haya difundido un video acusándolo de haber votado dos veces durante la designación de la titular de la CNDH.

“A mí me ha sorprendido tanta violencia, yo mismo soy víctima de ello. El día del voto aquí, sin escrúpulos, sin pudor alguno, la derecha alteró un video acusándome de haber votado doble, qué poca madre quien lo hizo, qué poca vergüenza, que poca vergüenza (…) Ayer cené con un grupo de empresarios y me dijo, lo primero que me dijo fue: Ricardo, ¿por qué votaste doble?”, dijo.

De igual manera rechazó la propuesta del PAN de utilizar el tablero electrónico para una eventual nueva votación de la terna para la CNDH. “Para los que no recuerdan, en el Parlamento inglés, hacia 1913 había unos personajes a los que se les denominaba fustigadores, que eran los que revisaban la forma en que votaban. Es una vergüenza que tengas que exhibir tu voto frente a todos para demostrar a lealtad a un grupo o a un partido, nosotros no lo hacemos, no lo hacemos“, añadió.

La senadora de Morena Antares Guadalupe expresó que han ocurrido irregularidades en anteriores legislaturas. “Lo que tenemos que hacer, sin duda alguna, es modificar la Constitución, para aclarar qué es una mayoría calificada, porque hay contraposición, efectivamente. Pero no podemos hacer con un criterio, repetir unas votaciones y otras no, entonces hay que repetirlas todas”, explicó.

