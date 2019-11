Presenta la Orquesta Primavera de Oaxaca ‘Classic Jazz’

OAXACA, OAX, noviembre 20.- La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) invita a la ciudadanía oaxaqueña y visitantes a disfrutar de los conciertos que la Orquesta Primavera de Oaxaca (OPO), bajo la dirección de Rodolfo Sánchez Vega, denominado “Classic Jazz”, que se realizará este 22 y 23 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Macedonio Alcalá; la entrada será libre.

En ambos conciertos se contará con la participación de los cantantes, Jazz Matías y Arturo Guerra, así como de Mely Gova; quienes deleitarán con sus grandiosas voces y su buena actitud sobre el escenario que en anteriores eventos han hecho bailar a todos en el recinto. Es de mencionar que la OPO preparó más de una docena de temas de música Jazz que han marcado la historia musical del mundo.

Las y los asistentes escucharán temas como: “St Louis Blues” de W. C. Handy, el cual es considerado “el padre del blues”, compositor afro-americano del siglo XX, considerado entre los compositores más influyentes de los Estados Unidos. Sus temas más reconocidos son: “Mr. Crump”, que posteriormente se convirtió en “Memphis Blues”, “Aunt Hagar’s Blues”, “Loveless Love”; así como el tema que la OPO interpretará.

Otro tema que resonará en el teatro Alcalá es “Come Fly With Me” de Sammy Cahn, nacido en Nueva York, fue compositor de música ligera estadounidense especialmente conocido por sus contribuciones al Tin Pan Alley y a Broadway; así también era pianista y violinista. Dicha canción ha sido interpretada por Frank Sinatra, Michael Bublé, Daniel Boaventura, James Darren, entre otros.

Posteriormente se escuchará “I’ve Got You Under My Skin” (Te tengo bajo mi piel) compuesta por Cole Porter, en 1936. Dicha melodía fue nominada para el premio Óscar a la mejor canción original de ese año y canción insignia de Frank Sinatra; en dicha canción de enamoramiento se puede oír: “I would sacrifice anything, whatever happens for the sake of having you close” (sacrificaría cualquier cosa, pase lo que pase en aras de tenerte cerca).

Una canción emblemática es “L.O.V.E.” de B. Kaempert / M. Gabler que se disfruta con el acrónimo americano, desde la primera estrofa: “L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can”.

Otras melodías que podrán disfrutar son: “I Put Spell On You” de J. Hawkins / H. Slotkin; “My Way” de C. Francois / J.Revaux, “Rhum And Coca Cola” de L. Belasco / L. Invader, “They Can´T Take That Aeay From Me” de George Gershwin, “Cheek To Cheek” de Irvin Berlin, “What A Wonderful World” de B. Thiele / G. D. Weiss, “The Way You Look Tonight” de D. Fields / J. D. Kern, “Fly me to the Moon” de Bart Howard y “The Look of Love” de Burt Bacharach.

La titular de la Seculta, Adriana Aguilar Escobar invita a la ciudadanía oaxaqueña y visitantes para que acudan a este par de conciertos que son gratuitos y recordó que la entrada al recinto es sin boleto; las puertas del mismo se abren media hora antes. Asimismo, adelantó que la OPO es una orquesta emblemática oaxaqueña y que realizarán un “encore”, si el público lo pide.