Detiene Fiscalía a banda de delincuentes en el Istmo de Tehuantepec

+ Son diez personas presuntamente dedicadas al robo de cajeros automáticos, comercios, casas-habitación y narcomenudeo

OAXACA, OAX, noviembre 21.- En un efectivo golpe contra la delincuencia y como resultado del trabajo interinstitucional entre cuerpos de seguridad y procuración de justicia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca desarticuló a una probable banda de delincuentes integrada por diez individuos originarios del estado de Veracruz, relacionados con la comisión de diversos delitos cometidos en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la causa penal 39913/FIST/TEHUANTEPEC/2019, personal de la Vicefiscalía Regional del Istmo realizó la inspección de un vehículo Neón de color rojo, con placas de circulación YJJ-4833 del estado de Veracruz, sobre la carretera Tehuantepec-Mixtequilla, en cuyo interior se localizó una bolsa de nylon, conteniendo hierba seca con las características de marihuana.

En el lugar fueron detenidos J. J. J. V., de 43 años de edad; C. A. A. F., de 33 años de edad, C. D. D. T. de 43 años de edad, L. A. A. H. de 30 años de edad y R. C. S. L. de 43 años de edad, originarios del estado de Veracruz.

En audiencia, el Juez de Control de Juchitán dictó ampliación de término constitucional contra los imputados, señalando este 21 de noviembre para la continuación de la audiencia.

Asimismo, con base a la causa penal 39923/FIST/TEHUANTEPEC/2019, se aseguró un vehículo Cadillac, con placas de circulación WLC-494A, del estado de Tabasco, así como la detención de sus ocupantes W. C. G; V. C. R. M; D. M. M; S. P. C. y J. R. P., a quienes se les encontró una bolsa de nylon con hierba seca con las características de la marihuana.

Al ser presentados ante el Juez de Control, los imputados se acogieron al término constitucional, el cuan vence el próximo 23 de noviembre, permaneciendo en prisión preventiva.

Cabe mencionar que los diez detenidos están siendo investigados por diversos delitos cometidos en la región del Istmo de Tehuantepec, entre los que destacan robo a oficinas municipales, domicilios y negocios, así como robo de cajeros automáticos, narcomenudeo, entre otros.