AMLO le responde a Trump: “cooperación, sí; intervencionismo, no”

+ “Decirle a mi pueblo, a los mexicanos de aquí y de allá, que no hay nada que temer”, afirmó el presidente.

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27.- El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó polemizar sobre las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que su gobierno declarará a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas por su papel en el tráfico drogas y personas.

Interrogado sobre el tema en la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario mexicano señaló que hoy es la víspera del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y que por lo mismo, no hablaría por ahora sobre esta situación.

“Quiero mandarle un abrazo a los estadounidenses, no es un buen día para la confrontación política. Hoy es la víspera, mañana es el Día de Gracias. Desearles felicidad”, atajó.

No obstante, mencionó que “para que no se vaya a decir que no quise tratar el tema les digo dos cosas, primero, que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto y seguramente les va a informar; en mi caso no quiero polemizar este día y mañana”.

“Solo decir, cooperación, sí; intervencionismo, no”, apuntó. “Decirle a mi pueblo, a los mexicanos de aquí y de allá que no hay nada que temer”, afirmó.

En entrevista con The O’Reilly Update, Trump señaló que los cárteles “serán designados (…) He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso“.

Luego de estas declaraciones, la SRE emitió un comunicado en el cual aseguró que ya han entrado en comunicación con las autoridades de Estados Unidos para conocer el contenido y los alcances de la declaración del presidente Trump y que en las próximas horas el canciller establecerá contacto con su homólogo, Michael R. Pompeo, a fin de discutir este tema de suma relevancia para la agenda bilateral.

Lo anterior se da, luego de una petición de la familia LeBarón, la cual le solicitó a la Casa Blanca designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Esto, tras el asesinato de nueve de sus integrantes el pasado 4 de noviembre.

La solicitud, hecha a través de internet, señala que los cárteles controlan el flujo de todas las drogas que se introducen de contrabando desde México a Estados Unidos, como los opioides, heroína, metanfetaminas, cocaína y fentanilo ultramortal.

“Con recursos aparentemente ilimitados, ha resultado casi imposible detenerlos. Dirigen las principales redes de trata de personas. Secuestran y extorsionan con casi total impunidad”, indica el texto.

Y añade que los actos desenfrenados de violencia y asesinatos han creado una crisis internacional y que los grupos de la delincuencia organizada buscan poder político para crear un narcoestado en México.

