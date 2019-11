Crea EU una universidad falsa para atraer a estudiantes extranjeros y deportarlos

ESTADOS UNIDOS, noviembre 27.- Una llamada a #AbolishICE se inició en Internet el miércoles después de un informe de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos creó una universidad falsa para atraer a estudiantes extranjeros y deportarlos.

ICE ha arrestado a unos 250 estudiantes extranjeros desde enero, incluidos unos 90 en los últimos meses, que compraron servicios en la Universidad de Farmington, que fue inventada por el Departamento de Seguridad Nacional, informó el miércoles Detroit Free Press. Funcionarios de ICE le dijeron al periódico que la universidad se comercializaba ofreciendo títulos de posgrado en tecnología y estudios de computación y que la mayoría de los estudiantes atrapados en la operación encubierta son de la India.

“Casi el 80 por ciento recibió la salida voluntaria y partió de los Estados Unidos”, dijo la oficina de Detroit de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE en un comunicado a Free Press el martes. Entre el 20 por ciento restante de los estudiantes, alrededor de la mitad recibió órdenes finales de expulsión de un juez de inmigración o sus casos fueron acelerados por la Aduana y Protección Fronteriza de EE. UU. La otra mitad impugnó sus órdenes de deportación o solicitó ayuda.

El informe indignó a muchos usuarios de Twitter, incluido United We Dream, que se describe a sí mismo como la primera y más grande organización dirigida por jóvenes inmigrantes en los EE. UU.

“Todo el año, ICE ha estado administrando una universidad fraudulenta para atraer y arrestar a inmigrantes (en su mayoría indios) en busca de una oportunidad de educación superior”, tuiteó la organización. “Han arrestado a 250 personas. Esta agencia es vil. ¡Necesitamos #AbolishICE!”

All year, ICE has been running a fraudulent university to bait and arrest (mostly Indian) immigrants looking for a chance at higher education. They’ve arrested 250 people. This agency is vile. We need to #AbolishICE! https://t.co/yGTH8Etyfj — United We Dream (@UNITEDWEDREAM) November 27, 2019

El autor Patrick Tomlinson compartió un informe sobre la universidad falsa y tuiteó una referencia al presidente Donald Trump: “El empresario fallido dirigió una universidad falsa para robar dinero de la gente pobre, se convirtió en un presidente falso, ahora crea universidades falsas para robar dinero y liberar a los inmigrantes”. Esto está más allá del fascismo. #AbolishICE “.

What the fuck was the point of this? How is this not entrapment? Arrest every one involved in this scam and then #AbolishICE. https://t.co/KjrDD6Kg3n — Patrick S. Tomlinson (@stealthygeek) November 27, 2019

El estratega demócrata Peter Daou, que asesoró a los ex secretarios de estado Hillary Clinton y John Kerry, relacionó el hashtag con los valores del Partido Republicano.

“Para el Partido Republicano: SE TRATA DE LA CRUELDAD. SE TRATA DE LA PLUTOCRACIA. SE TRATA DE LA SUPREMACÍA BLANCA. #AbolishICE”, tuiteó Daou.

For the Republican Party: IT'S ALL ABOUT THE CRUELTY. IT'S ALL ABOUT THE PLUTOCRACY. IT'S ALL ABOUT THE WHITE SUPREMACY.#AbolishICE — Peter Daou (@peterdaou) November 27, 2019

La escritora y actriz Tara Dublin tuiteó los hashtags junto con un emoji de una cara seria con símbolos que cubren la boca, que pueden interpretarse como improperios.

“Sé que la crueldad es el punto, pero esto también parece completamente ilegal. #AbolishICE #ImpeachAndRemoveTrumpNOW”, tuiteó.

I know the cruelty is the point but this also seems completely illegal 🤬 #AbolishICE #ImpeachAndRemoveTrumpNOW https://t.co/xwC7m8oPef — Tara Dublin Needs A Literary Agent (@taradublinrocks) November 27, 2019

Pero Ryan Fournier, fundador y copresidente de Students for Trump, un grupo juvenil con la misión de reelegir a Trump, expresó su indignación porque #AbolishICE era una tendencia.

“Esto es asqueroso. #AbolishICE está en tendencia en Twitter”, tuiteó Fournier. “ICE ha hecho un gran trabajo protegiendo nuestra frontera, manteniendo las drogas y los delincuentes fuera de nuestro país. Estoy con ICE. ¿Y tú?”

This is disgusting.#AbolishICE is trending on Twitter. ICE has done a great job at protecting our border, keeping drugs and criminals out of our country. I stand with ICE. Do you? — Ryan Fournier (@RyanAFournier) November 27, 2019

Tomado de la agencia Newsweek : https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/ice-cre%c3%b3-una-universidad-falsa-para-atraer-a-estudiantes-extranjeros-y-deportarlos/ar-BBXrtD9?li=AAggpOd