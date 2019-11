Madres de migrantes desaparecidos se reunirán con Segob y FGR

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28.- Madres de migrantes desaparecidos pidieron a los gobiernos de Centroamérica y de México que les apoyen a encontrar a sus familiares y dejar de criminalizar a quienes por necesidad huyen de sus lugares de origen.

Las 38 madres y familiares que conforman la XV Caravana de Madres Centroamericanas en Busca de sus Migrantes Desaparecidos, ofrecieron un mensaje en el que exhortaron a ver el fenómeno migratorio como una consecuencia de la pobreza en la región y no un acto delictivo.

“Ya no queremos seguir sufriendo, queremos respuesta de nuestro familiar, por favor ya no nos atormenten, a nuestros migrantes los están haciendo como si fueran mercancía, no son mercancía, son humanos igual que ustedes, por favor respeten los derechos de ellos, ya no queremos seguir sufriendo por causa de ustedes, las autoridades que no respetan esos derechos”, expresó con lágrimas en los ojos María Elizabeth Martínez, mamá de Marco Antonio Amador, quien desapareció en Tamaulipas en 2012 y aún no se sabe nada de él.

La señora proveniente de Honduras hizo también un reclamo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su política de cierre de fronteras.

“Respétenlos, ellos no son animales por favor, déjenlos pasar, abran la frontera, ya no estén con Trump, si él es una persona inhumana, lastimosamente nosotros somos pobres y él es millonario”, comentó.

La caravana inició el pasado 15 de noviembre en Centroamérica y cruzó a territorio nacional para recorrer Chiapas, Veracruz, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán. Anoche llegaron a la Ciudad de México, donde estarán hasta el fin de semana para después seguir su camino rumbo a Puebla y Tabasco.

“Ante la negativa de nuestros gobiernos, aunque nosotros interpongamos denuncias en los diferentes entes representativos de gobierno, no tenemos apoyo de ellos, el apoyo viene de parte de las asociaciones y ayuda para poder estar hoy acá en búsqueda de nuestros familiares”, señaló Víctor Joel García, hermano de Herbert Estuardo García que desapareció en San Luis Potosí.

Las madres de los migrantes desaparecidos se reunirán este viernes con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Fiscalía General de la República (FGR), ante quienes conocerán avances de las denuncias presentadas en los últimos años e interpondrán nuevas denuncias por desapariciones.

Por su parte, Rubén Figueroa, coordinador sur-sureste del movimiento centroamericano, informó que en la última década se han localizado a 315 migrantes entre vivos y muertos, y durante esta XV Caravana se lograron 5 reencuentros con familiares.

El Gobierno de México apoya el andar de la caravana con personal del grupo Beta del Instituto Nacional de Migración en materia de seguridad y respaldo médico en el momento que se requiera.

