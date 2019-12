Dificultan envidias y egoísmos arribo de peregrinos a Juquila, dice el Arzobispo

+ Hay muchos intereses y cada quien busca aplicar la ley del talión: “me la hiciste, me la pagas”, reconoce el Jefe de la Iglesia católica en Oaxaca

OAXACA, OAX., diciembre 1.- De duro y triste, señaló el Arzobispo, saber que no hemos podido entendernos, respetarnos, ni estar dispuestos a oír, entrar en diálogo fraterno como hermanos. Lo dijo en la homilía de la tradicional misa dominical de las 12 horas, que ofició en el templo de la Catedral.

Aunque no lo mencionó el Arzobispo de Antequera Oaxaca, Monseñor Pedro Vásquez Villalobos, era entendible que se refería al problema que enfrentan las comunidades de Santiago Yaitepec y Santa Catarina Juquila, de la costa oaxaqueña.

Que es lo que está faltando para podernos entender, para no pelear, no vivir enemistados

¿habrá necesidad de eso? preguntó.

No podrán nuestros pueblos solitos, entenderse, entrar en diálogo para ponerse de acuerdo, pensando en el bien de unos y de otros, dejando a un lado envidias, odios, rencores, haciendo una historia nueva ¿no podremos? fue la interrogante.

Continuó diciendo que algo está pasando en nuestro corazón, donde no está anidado el amor, al haber todavía odios, deseos de venganza, se quiere aplicar la ley del talión de “me la hiciste, me la pagas, ojo por ojo, diente por diente, me mataste, te mato”

Esa no es la ley del amor que desea nuestro Señor, señaló el Arzobispo.

Dijo que Dios a través de su palabra, quiere que seamos luz, no quiere que vivamos en las tinieblas, en el pecado, en el desorden, en la violencia, en los vicios, en la maldad, Dios quiere que entre nosotros haya paz, tranquilidad y haya esas vivencias de amor, que haya esa luz de nuestras obras buenas, iluminen la vida entre hermanos y los motiven a hacer lo mejor.

EGOISMOS Y ENVIDIAS

Anunció Don Pedro que el próximo domingo se celebrará la fiesta de la inmaculada de Juquila, subrayando que se está haciendo difícil a los peregrinos, les está costando trabajo por culpa de los egoísmos y envidias, llegar, no miramos a nuestros hermanos peregrinos que desean llegar al Santuario de la Virgen.

Afirmó: no nos pasemos la vida echándonos culpas, hay que ponernos a trabajar para encontrar una solución que nos ayude a todos, que nos haga vivir en paz como pueblos; no abusemos de los demás, los mismos derechos tienen unos y otros.

Tanto los pueblos indígenas como los mestizos, tienen los mismos derechos, los hermanos que vienen a visitarnos tienen los mismos derechos, los que viven en pueblos tienen los mismos derechos.

BUSQUEDA DE LA PAZ

Vamos respetándonos, entendiéndonos, ayudándonos, siendo realmente hombres y mujeres de luz, en medio de este mundo de tinieblas, dejemos que Jesucristo, echo niño, venga y transforme nuestro corazón, fue el exhorto del jefe de la iglesia católica en Oaxaca.

Llamó a iniciar en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia y empezar en las comunidades, en pequeñitas iglesias domésticas que son nuestra familia, que realmente nazca Jesús en nuestro hogar, en nuestro corazón, en el barrio, en la comunidad, ciudad, pueblos y transforme nuestra vida, nos cambie realmente, nos haga ser mejores hijos de Dios, mejores hermanos, mas solidarios y que todos trabajemos en la búsqueda de la paz.

Que cada uno de nosotros cumplamos con nuestros deberes, que las autoridades cumplan con sus deberes, con sus responsabilidades, no dejemos la solución a otros, puedes hablarle a Dios y decirle que nos ayude a saber dialogar y encontrar una solución que beneficie a todos en las diferentes situaciones que se van presentando en nuestros pueblos, en nuestras regiones.

Se refirió a quienes visitan Oaxaca y hablan de su hermosura, y deseó que algún día los oaxaqueños puedan decir que hermoso es Oaxaca, donde hermanos de pueblos y de diferentes regiones del Estado, vivan en paz y alegría.

PUERTA SANTA

Dijo que el próximo 15 de Diciembre, se celebrará a la inmaculada de Juquila y el día 15, se abrirá en la Catedral, una puerta santa, al iniciar el año jubilar por los 400 años de la presencia de la bendita imagen de nuestra Señora de la Soledad.

Que no haya pleitos entre los hijos de Dios e hijos de la madre de Dios, señaló el Arzobispo, al hablar a los asistentes a la misa.

Dijo que el Papa Francisco, concedió un año de gracia y habló de una procesión que partirá a las 11 horas del templo de la Sangre de Cristo hacia la Catedral, donde en una ceremonia se abrirá la puerta santa, para posteriormente, celebrar la eucaristía.

El día 18, se abrirá la puerta santa en la Basílica de la Virgen de la Soledad y en todas las parroquias habrá una ceremonia para dar inicio al año jubilar mariano, en la Arquidiócesis de Oaxaca.