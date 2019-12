A la Iglesia católica no le interesa ‘El Pedimento’ de Juquila, asegura el Arzobispo

+ “Es una bronca que deben resolver Santiago Yaitepec y Santa Catarina Juquila”, suelta monseñor Pedro Vásquez Villalobos y jura que ignora cómo administran y en qué emplean el dinero de las limosnas

OAXACA, OAX., diciembre 2.- No nos interesa “El Pedimento” e ignoro totalmente cómo administran y en qué emplean el dinero ahí obtenido, afirmó en entrevista con E-Oaxaca el arzobispo de Antequera-Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos.

Al final de la misa que oficiara el domingo pasado en el templo de Catedral, de entrada se defendió: “No estamos metidos absolutamente en nada de eso, no estamos provocando esa situación, nunca nos ha interesado El Pedimento; es problema de Santiago Yaitepec y Santa Catarina Juquila.

Afirmó que se trata de un problema de “tipo social” que convirtieron en “tipo político” y “es bronca que no nos toca a nosotros resolver; la autoridad con mucha prudencia tiene que actuar, siento que a lo mejor le faltó prudencia” (sic).

¿Pelean el dinero de El Pedimento?

–“Los de Yaitepec dicen que no, y los de Juquila también dicen que no”, respondió irónico.

“No sé sinceramente; no sé, pero lo más probable es que sí”, completó.

¿Son millonadas de pesos?

–No, no, no son millonadas; le exageran; no son millonadas; a lo mejor son miles y miles, pero no las millonadas que dicen (re sic).

¿En manos de quién queda ese dinero?

–No lo sé, no sé quién o quiénes, ni sé cómo lo administran, en qué lo emplean; ignoro totalmente, eso nunca me ha interesado saberlo.

¿Su presencia en Yaitepec resolvería el problema?

–Acabo de ir a Yaitepec, a confirmar; les dije a los habitantes del lugar que ojalá trabajemos por la paz, que no vivamos enfrentados; todas las veces que he ido y he estado en Juquila, hago lo mismo.

Anunció que el domingo próximo estará en Juquila y que a los habitantes les dirá de nuevo –una vez más– que vivamos en paz, porque nuestra madre quiere la paz, como lo desea nuestro Señor, que también quiere la paz.

El arzobispo Pedro Vásquez consideró, sin embargo, que “hay otros que no quieren la paz; escucho y lo escuchan que hay muchos intereses”.

¿Alguien tiene metidas las manos en el problema?

–No sé quiénes son, pero como que no les interesa la paz.

¿La postura del gobierno?

–Me imagino que quieren solucionar el problema, pero no le encuentran la orilla, porque tal vez los pueblos que están enfrentados y los líderes que están ahí presentes no quieren, se niegan a atender y solucionar el problema.

¿Se ha perdido la fe en Dios?

–La fe no se ha perdido, tampoco yo no he perdido la ilusión. La idea es que un día podamos vivir en paz, no nadamás en la zona en conflicto, sino en todo Oaxaca.

Al Arzobispo de Oaxaca lo esperaba un grupo reducido de peregrinos, procedentes del vecino estado de Puebla, una señora intervino en la entrevista para anunciar que pedirían a la Reina del Cielo (en alusión a la Virgen de Juquila) que se pueda solucionar el problema para beneficio de los peregrinos que con tanto amor y fe llegan a visitar Juquila.

Otra persona habló también y mencionó que “con la fe todo se puede, por lo que no hay que perder la fe en Dios”.

Creo –añadió el Arzobispo– que ustedes como peregrinos, aunque no hayan llegado a las plantas de nuestra Madre, ella ha escuchado sus ruegos, sus súplicas y ha recibido su acción de gracia.

Ella, la Virgen, les seguirá acompañando. Algún día, no muy lejano, podrán regresar y podrán llegar hasta Juquila y postrarse ante las plantas de nuestra Madre, les dijo.

Don Pedro les indicó que “vayan, regresen a su casita como si hubieran llegado a Juquila”, y los llamó a pedir a Dios que “los oaxaqueños nos podamos entender” y también les ofreció perdón, porque reconoció que “los hacemos sufrir”.

Intervino nuevamente la señora para referir que en la comunidad de El Vidrio hicieron un santo rosario.

“No nos venimos vacíos, sentimos que nuestra Madre nos cobijó con su manto, con la bendición del Santísimo en la misa dominical en Catedral; nos vamos felices y confortados; nos vamos en paz y vamos a seguir pidiendo que la paz llegue a esas comunidades”, refiriéndose a Yaitepec y Juquila.

El Arzobispo los exhortó a “pedir a Dios para que las y los oaxaqueños podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón y podamos entendernos y encontrar una solución que deje en paz a unos y otros”.

También les ofreció perdón, “porque se les detuvo unos 30 kilómetros antes de llegar, después de haber recorrido cientos de kilómetros para arribar a Juquila y les faltaron 30 por nuestra culpa”.

La señora respondió: “Por culpa de ustedes no, pienso que es la incomprensión de ciertas personas”.

Y el Arzobispo contestó: “Me siento responsable porque es el rebaño que cuido, son mis hermanos y son hijos de Dios, pero a veces el Diablo se mete, el espíritu del mal se mete y siembra en nosotros envidias que llevan a sentir coraje, sentimientos de venganza…”.

Terminó diciendo que “hay que decirle a Dios: tu puedes más y ojalá podamos sembrar en el corazón de los hermanos oaxaqueños sentimientos que nos lleven a entendernos, perdonarnos y ser mejores”.