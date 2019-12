Lionel Messi gana el ‘Balón de oro’ y CR7 no da ni la cara

+ El argentino se convierte en el primer futbolista que conquista este galardón en seis ocasiones; hace historia al superar en las votaciones a Van Dijk, Cristiano Ronaldo y Mané

El argentino Lionel Messi hace nuevamente historia y gana su sexto Balón de Oro, superó en las votaciones a Van Dijk, Cristiano Ronaldo y Mané. El argentino se convierte en el primer futbolista que conquista este galardón en 6 ocasiones.

Con este reconocimiento supera a CR7 que se queda con 5 Balones de Oro, además el portugués, como ya es costumbre, ni se apareció en la ceremonia, y quedó en tercer lugar, mientras que el segundo lugar fue para el holandés del Liverpool Virgil Van Dijk.

Además de Messi, lo grandes ganadores de la noche fueron los hijos de Lio que se robaron los reflectores.

