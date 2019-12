Exigen parar ya violencia contra mujeres afromexicanas en la Costa de Oaxaca

+ En carta pública dirigida al Presidente de la República y al Gobernador de Oaxaca, las mujeres exponen los hechos que se están perpetuando en la Costa chica de la entidad

OAXACA OAX., diciembre 8.- Ante los “frecuentes y numerosos” casos de feminicidios y violencia de género contra de las mujeres afromexicanas en la Costa chica de Oaxaca, las integrantes del “Pacto de mujeres”, mujeres asistentes al tercer Encuentro nacional Corralero Pinotepa Nacional, Mujeres afromexicanas activistas, feministas y luchadoras sociales, exigen a los gobiernos federal y estatal justicia “ante los hechos que se están perpetuando”.

Esta es la carta pública dirigida en días pasados al presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador; al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; al fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, y a la Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, Ana María Vásquez Colmenares, que por su importancia y trascendencia transcribimos tal cual:

“Las integrantes del ‘Pacto de Mujeres’ surgido del VI Foro de Mujeres Lideresas Huatulco 2018, Mujeres asistentes al Tercer Encuentro Nacional Corralero Pinotepa Nacional, Oaxaca 2019, Mujeres Afromexicanas activistas, feministas y luchadoras sociales, ante los frecuentes y numerosos casos de feminicidios y violencia de género demandamos justicia ante los hechos que se están perpetuando en contra de mujeres afromexicanas en la Costa Chica de Oaxaca.

“Casos como el asesinato de Carmen Parral, quien fuera presidenta municipal de San José Estancia Grande y los más recientes donde perdieran la vida dos mujeres afromexicanas y una tercera se encuentra en estado grave, originarias de la Comunidad de Callejón de Rómulo, municipio de Santo

“Domingo Armenta, Oaxaca, dichos feminicidios fueron perpetuados en plena comunidad; sin embargo, del agresor nada se sabe.

“El pacto de mujeres manifiesta que el FEMINICIDIO constituye la forma más extrema de violencia hacia las mujeres y la naturalización de la sociedad hacia la violencia de género, colocando en situación de vulnerabilidad a las mujeres.

“Vemos con preocupación el alarmante índice de violencia hacia las mujeres, en nuestro Estado de Oaxaca y últimamente se ha agudizado este fenómeno en la región de la Costa y más específicamente en territorio afromexicano, donde históricamente las mujeres afromexicanas han sido violentadas en diversas vertientes.

“Por lo que DEMANDAMOS Y EXIGIMOS al Gobernador y al Fiscal General del Estado de Oaxaca, refuerce las políticas públicas amparada en los Derechos Humanos de las Mujeres, Convención de Belem do Pará, CEDAW, Ley de Género No 26485, Ley No 7403 de Protección a Víctimas de Violencia Familiar, a fin de garantizar la Vida y la seguridad de las Mujeres afromexicanas y de las mujeres oaxaqueñas.

“Una vez más, las mujeres activistas, feministas y luchadoras sociales tomamos la palabra en este mes que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar la violencia feminicida, violencia machista. Las mujeres vivimos una agotadora lista de violencias desde hace siglos, que van desde: abusos sexuales, hasta llegar al feminicidio.

“Por todas las caídas a mano de la violencia machista y de los feminicidas, exigimos al gobernador

“Alejandro Murat, al Fiscal General de Oaxaca y a la Fiscalía Regional de Pinotepa Nacional, aclare y se haga justicia por los lamentables asesinatos de las dos compañeras afromexicanas de Callejón de Rómulo, Santo Domingo Armenta, Oaxaca y de la que se debate entre la vida y la muerte.

“JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA PARA Carmen, Sofía, Socorro “Ni una más”, Basta de feminicidios”.