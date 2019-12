Los hombres no tienen derecho de atentar contra las mujeres: Arzobispo

+ El Jefe de la Iglesia católica en Oaxaca considera “justa” la protesta de las mujeres en el país y el mundo contra los feminicidios

OAXACA, OAX., diciembre 8.- El arzobispo de Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos, consideró “justa” la protesta de las mujeres en el país y el mundo contra los feminicidios y sostuvo que “los hombres no tienen derecho de atentar contra ellas”.

En entrevista, previo al anuncio de que este domingo oficiaría misa en el Santuario de la Virgen de Juquila, ubicado en el municipio del mismo nombre en la zona chatina de la entidad oaxaqueña, con motivo de la celebración de la imagen católica, el Jefe de la Iglesia accedió a responder algunas preguntas.

¿Continúa la persecución de sacerdotes?

–Todos estamos expuestos. Algún motivo fundamental no lo sé. A lo mejor nos persiguen por ser ministros de Dios, no lo sé,.

¿No teme por su vida?

–Confío en que Dios me cuida y nuestro pueblo oaxaqueño sabe cuidar a su Arzobispo, con el corazón, lo cuida con pasión. A mí no me ha pasado nada.

¿Ha recibido amenazas?

–Para nada. Me siento seguro en Oaxaca. Los hermanos oaxaqueños me cuidan. Siento mucho cariño por parte de ellos y también les regalo mi cariño.

En otro tema, también respondió preguntas sobre la protesta de mujeres en el país y el mundo por los feminicidios y toda la violencia desatada en contra de ellas.

¿Qué opina de la protesta de las mujeres?

–Es justa su posición. Creo que tienen razón. Todo mundo tiene razón. Cuando dicen ‘me mataron’, ‘nos están matando’ o sentimos alguna persecución por el hecho de ser mujer.

–A nosotros los nombres no nos dan ningún derecho de atentar contra la mujer, y algunos eso es lo que hacen, porque es mujer; no hay que permitir esas acciones.