Droga, armas y 7 detenidos, saldo de cateos de Fiscalía en San Pablo Huixtepec

+ Entre los aprehendidos hay una mujer; fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público

OAXACA, OAX., diciembre 10.- Elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) catearon dos inmuebles ubicados en el municipio de San Pablo Huixtepec, distrito de Zimatlán, donde aseguraron armamento y aprehendieron a siete personas, entre ellas una mujer.

En un comunicado de prensa dio a conocer que de acuerdo con la causa penal 183/2019, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), realizó primeramente un cateo en una finca ubicada en el paraje Hornos y El Marqués, San Pablo Huixtepec, Zimatlán de Álvarez, dando así cumplimiento a la orden de cateo librada por el Juez de Control.

Asimismo, la Institución de procuración de justicia intervino en el inmueble ubicado en Avenida Juárez, Barrio San Antonio, en San Pablo Huixtepec, asegurando en ambos inmuebles una sustancia blanca con la característica de cristal, dos cargadores calibre 0.38 súper y una báscula gramera.

Como resultado de este operativo, la FGEO logró la detención de siete personas identificadas como M. I. M. V., (mujer) y los masculinos G. G. C., J. G. S., E. B. O., A. C. I., F. J. A. C., y A. A. C., quienes fueron presentados ante el agente del Ministerio Público.