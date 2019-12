Solicitará FGR extradición de Genaro García Luna, tras su aprehensión en Texas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10.- Genaro García Luna fue detenido este martes en Texas y es acusado por los delitos de “conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud y delincuencia organizada”, entre otros.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que solicitará al Juez de Control la orden de aprehensión con fines de extradición contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.

La Fiscalía apuntó que la documentación se hará llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, “cumpliendo así los requisitos legales que habrán de presentarse ante las autoridades de ese país para obtener la extradición correspondiente, en el momento procesal oportuno”, se indica en el comunicado oficial.

La dependencia indicó que toda vez que finalice de integrar la carpeta de investigación anexará las pruebas que las autoridades de Estados Unidos soliciten.

García Luna es señalado por su probable responsabilidad en los delitos conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada y otros.

La mañana de este martes, Genaro García Luna fue detenido en la localidad texana de Grapevine y acusado de corrupción, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En un comunicado, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, estableció que García Luna recibió sobornos millonarios a cambio de permitir la operación del Cártel de Sinaloa.

El ex secretario de Seguridad Pública está acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de tres cargos por conspirar con organizaciones criminales para llevar cocaína a Estados Unidos y uno más por mentir a las agencias de migración de ese país para obtener la ciudadanía, según la acusación que se liberó la mañana de este martes.

La solicitud de orden de detención fue enviada al juez Brian Cogan, por lo que se trata del mismo fiscal y juzgador que enjuició a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

United States Attorney Donoghue: “Today’s arrest demonstrates our resolve to bring to justice those who help cartels inflict devastating harm on the United States and Mexico, regardless of the positions they held while committing their crimes.”

