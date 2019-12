Recomienda IEEPO a escuelas qué hacer en caso de sismo

OAXACA, OAX, diciembre 10.- Cada plantel educativo debe contar con un Comité de Seguridad y Emergencia Escolar que además de ser obligatorios conforme lo establecido en la Ley General de Protección Civil y su similar a nivel estatal, están integrados por los directivos de cada escuela, docentes y padres de familia, quienes de manera conjunta elaboran un Plan Escolar de Reducción de Riesgos.

En la entidad, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) de acuerdo a lo establecido en la Guía para elaborar o actualizar el Programa Escolar de Protección Civil, diseñada a nivel nacional por el Gobierno Federal, promueve entre los responsables de los Comités las acciones preventivas y de auxilio necesarias ante cualquier emergencia.

De esta manera se busca la reducción de riesgos en el interior de cada uno de los planteles; salvaguardar la integridad física de las y los alumnos, trabajadores y de las personas visitantes; y que tengan conocimiento de los protocolos a seguir para proteger las instalaciones, equipo y mobiliario, a fin de evitar robos y actos de vandalismo cuando están solas o en periodos vacacionales.

Por instrucciones del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, de manera permanente se capacita en materia de Protección Civil a la comunidad docente y estudiantil así como a los padres y madres de familia, y se realizan simulacros de evacuación para preparar al alumnado en caso de presentarse un sismo o cualquier otro fenómeno.

Algunas de las recomendaciones para salvaguardar la vida de estudiantes y personal dentro de las escuelas son: identificar las zonas de seguridad, mantenerse alejado de las ventanas, permanecer lejos de los libreros o muebles que pudieran caerse, ir al punto de reunión señalado, identificar y seguir las instrucciones de la persona encargada como brigadista.

También, esperar a que el personal brigadista dentro de la escuela haga una revisión de las instalaciones; no correr, no empujar y no gritar y mantener siempre la mayor calma posible para que la evacuación sea de la manera más rápida y ordenada.

Para mayor información y capacitación sobre este tema los directivos o docentes de las instituciones educativas, así como los Comités de Padres de Familia, pueden llamar o acudir al Área de Protección Civil y Emergencia Escolar del IEEPO a los teléfonos 951 143 31 76 y 951 207 52 39, donde se atenderá las solicitudes.