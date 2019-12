Instalan en Matatlán modelo de ‘Aula por México’ para alfabetizar a jóvenes y adultos

+ Aseguran que con este programa “se implementarán estrategias de colaboración entre los sectores público, privado y organizaciones no gubernamentales para crear una oferta educativa para la población en situación de vulnerabilidad”

SANTIAGO MATATLÁN, Oaxaca, diciembre 11.- La secretaria de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), Yolanda Martínez López, y la presidenta de la Fundación por México, Karla Mawcinitt Bueno, inauguraron en este municipio un centro educativo con el modelo “Aula por México” para alfabetizar a jóvenes mayores de 15 años y adultos para que puedan concluir sus estudios de primaria y secundaria.

A través del “Aula por México” se implementarán estrategias de colaboración entre los sectores público, privado y organizaciones no gubernamentales para crear una oferta educativa para la población en situación de vulnerabilidad.

También se brindará capacitación y vinculación laboral con empresas presentes en el municipio, el cual se caracteriza por ser una de las comunidades más representativas en la producción del mezcal.

La responsable de la política social en la entidad explicó que “Aula por México” es una estrategia conjunta entre el Gobierno del Estado, a través de la Sedesoh, y la Fundación por México, con el respaldo de la iniciativa privada y actores sociales con el fin de generar oportunidades para brindar servicios educativos a los habitantes de Santiago Matatlán.

Resaltó el compromiso del Gobierno del Estado y de la Fundación por México para contribuir a que Oaxaca sea un estado incluyente con desarrollo social, en el que se impulsan programas educativos y competencias laborales de jóvenes y adultos, en particular de aquellos que no se encuentran en el sistema regular, que no cuentan con un empleo y que viven en situación de pobreza, por lo cual representa un gran paso para reducir la desigualdad en Oaxaca.

“Oportunidades como el proyecto ‘Aula por México’, permiten brindar servicios educativos a los habitantes de este municipio oaxaqueño. A través de la inclusión de los programas de alfabetización y certificación que otorga el Instituto Estatal de Educación para Adultos e Instituto Nacional para la Educación de los Adultos se fortalecerá el perfil laboral de los habitantes y con ello la productividad del municipio”, señaló.

El proyecto “Aula por México” fue presentado en el pasado mes de abril ante el sector empresarial y a través del seguimiento se logró encontrar un espacio idóneo en el estado para implementar el modelo del “Aula por México”, lo que se eligió a Santiago Matatlán, como el municipio para implementar este programa en Oaxaca.

Este proyecto incluye programas integrales con aliados de alfabetización, certificación de primaria y secundaria, preparatoria con formación técnica, educación digital y certificación de competencias laborales para mejorar el perfil laboral de los habitantes e incrementar la productividad del municipio. Se continuarán abriendo más aulas de este modelo de acuerdo a la vocación productiva del estado.

Asimismo, se contará con el apoyo de alianzas interinstitucionales y con el sector privado; Grupo GICSA, Grupo La Costeña, Lenovo, Safran y BIM Spirits, quienes tienen una participación activa en la inversión inicial y el equipamiento; mientras que el municipio de Santiago Matatlán aportó el inmueble, así como la vigilancia y los servicios; y la Fundación por México, coordina y vigila el funcionamiento y la operación del aula.

En tanto, Karla Mawcinitt agradeció el respaldo del Gobierno de Oaxaca, la participación de las empresas aliadas de la Fundación por México, al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) por sumarse como aliado educativo, al presidente municipal de Santiago Matatlán, Felipe Cernas Cortés y al INEA por consolidar este modelo.

“Estamos trabajando en todo el país, pero tenemos ciertos objetivos en que municipios como Matatlán, se vean beneficiados con la educación”, enfatizó.

SUMA DE ESFUERZOS

Previo a la inauguración del Aula por México, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa en compañía con la titular de la Sedesoh, Yolanda Martínez López se reunió con las y los presidentes de empresas aliadas a Fundación por México, a fin de trabajar y sumar esfuerzos para impulsar el desarrollo de programas educativos y competencias laborales para la integración al sector productivo y social de jóvenes y personas adultas.

Asistieron la directora general del Instituto Estatal de Educación para Adultos de Oaxaca (IEEA), Miriam Pilar Liborio Hernández; el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Rodolfo Lara Ponte y el embajador de Francia y CEO de SAFRAN en México, Daniel Parfait Safran.

Así como el director de Comunicación de Grupo La Costeña, Ethiel de la Orta; la directora de Capacitación de Grupo GICSA, Alexa Berlanga Villarreal y el director general BIM Spirts México, Alejandro García Rulfo.