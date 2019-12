‘Mejor me hubieran matado’, dice saxofonista a 3 meses de sufrir ataque con ácido

+ Familiares aseguran que el autor intelectual del intento de asesinato es el empresario radiofónico y gasolinero, y ex diputado local del PRI, Juan Vera Carrizal

OAXACA, OAX, diciembre 13.- Tres meses después, la saxofonista María Elena Ríos Ortiz sigue sometiéndose a intervenciones quirúrgicas por el ataque de ácido que sufrió en gran parte de su cuerpo. Su hermana asegura que se encuentra muy mal, tanto física como emocionalmente.

«Ella necesita una reconstrucción de párpados, nariz, boca, cuello, brazos, pecho, piernas. Ya es la segunda vez que le injertan piel de su mismo cuerpo y cada vez las piernas están más dañadas e indican que ya no saben de que zona quitarle más tejido.

En este caso cayó en depresión. Llorando me dijo: “Sácame de aquí porque no me van a curar”. Ella me dice que le truncaron su sueño, porque no sabe para qué vive, porque mejor la hubieran matado a dejarla así como ella se encuentra, dijo Silvia Ríos Ortiz para el programa “Que tal Fernanda”.

María Elena ha tenido 36 sesiones de atención psicológica durante su estancia hospitalaria y trabajo social le ha hecho 53 visitas para atender sus necesidades.

La Fiscalía General de Justicia informó que ofreció a la joven víctima el traslado a un hospital de su elección en la Ciudad de México, para continuar con su tratamiento, sin embargo todavía no hay fecha para el traslado ni el nombre de algún hospital.

María Elena y familiares aseguran que el autor del ataque es el empresario radiofónico y gasolinero, así como ex diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Vera Carrizal.

Los afectados insisten en que las autoridades cuentan ya con todas las pruebas para vincular al político y empresario, sin embargo, esto no se ha hecho.

“Hemos estado buscando ayuda en el caso, pero debido al poder que ejerce el empresario, nadie ha querido ayudarnos. A pesar de que hay pruebas suficientes en poder de las autoridades que vinculan al autor intelectual con la persona que cometió la agresión, pero no lo han detenido”, lamenta la familia.

María Elena Ríos Ortiz es originaria de la región Mixteca de Oaxaca. El pasado 11 de septiembre un sujeto entró a su casa ubicada en el municipio de Huajuapan de León y sin causa le roció ácido en su cuerpo.

La joven de 26 años, se encuentra en el Hospital Civil “Doctor Aurelio Valdivieso”, en la capital del estado. Ahí ha estado sometida a diversas intervenciones quirúrgicas, pues el ataque le dejó graves secuelas en varias partes del cuerpo.

Elena es egresada del Conservatorio de Puebla y participante en el primer Encuentro de directores de bandas de Oaxaca 2019, pues fue al último evento que acudió antes del ataque.

La víctima asegura que su atacante es el ex diputado local priista Juan Vera Carrizal, quien formó parte de su vida en otro tiempo y la ha amenazado de muerte después del ataque. Y a pesar de que se lo ha dicho a la Fiscalía General del Estado (FGEO), que dirige Rubén Vasconcelos Méndez, hasta el momento no han avanzado con las investigaciones, así lo informó el diario “El Universal”.

A pesar de que la Fiscalía General del Estado cuenta con un retrato hablado del atacante y el momento fue captado por varias cámaras de seguridad, las autoridades no han realizado detención alguna.

Crece la irritación a nivel nacional por desatención de la Fiscalía al caso de María Elena, atacada con ácido: “El Estado nuevamente nos falló a las mujeres… Exijo justicia, que el gobierno de Oaxaca nos dé respuestas, que la atiendan…”, dice Alessandra Rojo de la Vega, Diputada Local CDMX.

Tomado de la agencia Metrópoli la voz de Oaxaca: http://noticierometropoli.com/mejor-me-hubieran-matado-asegura-saxofonista-a-tres-meses-de-sufrir-ataque-el-caso-en-la-impunidad