Contratar más personal para limpia, pide sindicato ‘3 de marzo’ al Ayuntamiento

+ El gremio estrena nuevo dirigente sindical en la persona de Pablo Gómez Vásquez

OAXACA, OAX., diciembre 16.- El sindicato independiente 3 de Marzo, tiene nuevos directivos encabezados por su secretario general, Pablo Gómez Vásquez.

No esperaba llegar a la secretaría general, dijo en entrevista el nuevo dirigente del organismo sindical, con mayor número de trabajadores del Ayuntamiento citadino, en sus filas.

Aquí crecí, al haber ingresado a trabajar al Ayuntamiento y al sindicato, a los 16 años de edad, es un placer servir a trabajadores del 3 de Marzo, afirmó.

Como primera actividad, nos toca la revisión salarial, el 19 de Enero próximo, tendremos la primera plática, se verá lo del aumento a los trabajadores, estamos pidiendo el 100 por ciento sujeto a negociaciones, al final nos otorgarán lo que el gobierno del Estado conceda de aumento a la burocracia, informó.

¿Hay accesibilidad, disponibilidad del presidente, para apoyar a los trabajadores?

En una primera reunión, nos percatamos que es accesible y muestra disposición de diálogo para buscar lo mejor para la base trabajadora, dijo en la entrevista.

El dirigente se encontraba en sus oficinas del edificio ubicado en la agencia municipal de 5 Señores, de la capital del Estado, y se le interrogó sobre diversos asuntos que le corresponderá atender durante los 2 años de trabajo sindical.

¿Es suficiente el número de trabajadores del servicio de limpia en la ciudad?

Pablo Gómez, respondió: hay mayores áreas por abarcar y tenemos un proyecto por aterrizar que ampliará el servicio, al existir colonias del Municipio desatendidas, siendo una de mis prioridades, resolver el problema.

Para ello, se solicitará en negociaciones con la autoridad municipal, aumento de trabajadores en el servicio de limpia, adelantó.

¿Que sucederá con el cambio de luminarias y trabajadores de esta área?

Estamos al pendiente, se licitó el cambio de luminarias con una empresa de la Ciudad de México que viene directamente por parte gobierno del Estado, y nosotros como sindicato, estamos respaldando a nuestros trabajadores.

Estamos muy de cerca con el Municipio, ya nos atendieron y los compañeros del departamento de alumbrado público, se integraron a ese grupo o brigada que viene de la Ciudad de México, y van a trabajar con ellos.

Ellos traen un contrato por determinado tiempo, los trabajadores del 3 de Marzo, en automático, se quedarían par dar mantenimiento al nuevo alumbrado, estamos al pendiente para no dejarlos desprotegidos, no dejar que nos metan un gol, dijo el dirigente del organismo sindical.

¿El caso del basurero?

Sabemos que el gobierno del Estado tiene muchos proyectos, estamos al pendiente y esperamos que se nos notifique en tiempo y forma, antes de ser sorprendidos, tenemos un contrato muy claro que dice que antes de que el patrón tome decisiones, tiene que avisarnos, estamos a la expectativa, al pendiente, para cubrir necesidades, dar resultados y que no nos sorprendan, dijo.

¿Es un hecho el relleno sanitario?

Es un proyecto y en momento dado, nos sentaríamos a platicar, hasta este momento no se nos ha notificado, no tenemos conocimiento, es tema bastante interesante y estamos buscando la manera de ver quién es el que está promoviendo esto, haber de que manera le vamos a entrar, respondió.

¿Cómo califica la labor del presidente en su primer año de trabajo?

Ha hecho un gran trabajo, se ve al menos con el sindicato 3 de Marzo, ha atendido el problema de recolección de basura, entregó camiones y los compañeros han ampliado su ruta. Sostuvo: hemos dado resultados con este gobierno.

¿Cómo debe ser la relación, presidencia-sindicato?

La relación va ser laboral, habrá respeto, tolerancia, pero no estamos obligados a seguir instrucciones por parte del presidente; somos un sindicato independiente que no se mezcla con lo político, sabemos en que momento tal vez parar actividades de no satisfacer necesidades justificadas del gremio, indicó.

¿Está de acuerdo con paros, marchas, acciones de protesta?

Siempre y cuando exista la razón, trabajamos para beneficio del sindicato, procuramos no se violen derechos de los trabajadores y cuando exista una violación, por supuesto que nos vamos a manifestar, finalizó Pablo Gómez Vásquez, secretario general del sindicato 3 de Marzo.