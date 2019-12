Gana estudiante del Cobao el premio ‘Casa 2019’

OAXACA, OAX, diciembre 16.- El estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) plantel 63 Juchitán, Héctor Pineda Sánchez, obtuvo el primer lugar en la categoría de Poesía de los “Premios CASA de creación literaria 2019”.

El pasado domingo 15 de diciembre, en el Centro de las Artes de San Agustín se realizó la ceremonia de premiación, en la cual el joven fue reconocido por su poemario, Yooba’ guendarusiaanda’, escrito en su lengua materna, el zapoteco.

Héctor comentó que su gusto por la literatura lo descubrió desde muy pequeño, “a los seis años, cuando comencé a leer, me di cuenta que todo lo que hay en el mundo se podía concebir con la lectura, fue por eso que leí todo lo que encontré en mi casa, en ese entonces solo eran libros de texto”.

Por otra parte, el estudiante originario de Santa María Xadani mencionó que sus materias favoritas en el Cobao son las de la rama de humanidades, y que al concluir el bachillerato le gustaría estudiar creación literaria.

Tuvo la oportunidad de asistir al Intercolegial Estatal 2019, pues su dedicación y talento lo hicieron pasar con gran éxito la etapa de intramuros en su plantel, la etapa regional que se realizó en Matías Romero, y finalmente se coronó como el campeón estatal en la rama de literatura.

Su amor por la lectura y la escritura le han brindado a Héctor grandes oportunidades en su vida, por ello, asegura que continuará escribiendo, además de poner en marcha su proyecto de impartir talleres de lecto-escritura en zapoteco para las y los niños de su comunidad.

“A mis compañeras y compañeros del Cobao los invito a que lean, lean y lean; un tío me dijo una vez: una persona que no lee no es nada.”

Al concluir la ceremonia de premiación, el director general del Cobao, Rodrigo González Illescas, felicitó al estudiante y lo animó a continuar poniendo el nombre de su comunidad y de Oaxaca en alto. “Para tus compañeros, docentes y directivos, eres un orgullo y un ejemplo, sin duda con constancia y disciplina se pueden lograr los sueños”, aseveró el titular de la institución educativa.