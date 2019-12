Ilegal, la huelga en Telebachillerato Comunitario de Oaxaca, afirman

+ No hay certeza sobre cuál de los dos sindicatos de docentes representa la mayoría, además de que no podemos comprometer recursos públicos que aún no tenemos, aclara el director encargado del despacho, Jesús Madrid

OAXACA, OAX., diciembre 16.- La Dirección General del Telebachillerato Comunitario del Estado de Oaxaca (Tebceo), manifiesta su compromiso con las y los jóvenes que se encuentran cursando su educación media superior en las aulas, para proporcionar servicios educativos de calidad que contribuyan a su desarrollo personal y de sus comunidades, expresó el encargado de Despacho de la institución, Jesús Madrid Jiménez.

Refirió que este lunes 16 de diciembre desde las siete horas, los docentes integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato Comunitario del Estado de Oaxaca (SUTTEBCEO) han estallado la huelga que habían emplazado a esta institución con el objetivo de obtener la firma de un Contrato Colectivo y con ello la titularidad de ese instrumento laboral.

Ante ello, el encargado del Tebceo puntualizó que existe un mandato judicial del Juez Segundo de Distrito en el Estado que suspendió la prueba de recuento ordenada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hasta que el amparo 1099/2019 que promovió el sindicato antagonista, haya concluido en definitiva.

Ello impide que se pueda acceder a las pretensiones del sindicato, considerando que no existe certeza sobre cuál de los dos sindicatos de docentes representa la mayoría en la institución, además que las normas de disciplina financiera para los gobiernos de los Estados y sus organismos descentralizados prohíbe comprometer recursos públicos hasta la autorización de los presupuestos, que en el caso no ha ocurrido.

Madrid Jiménez hizo un llamado a anteponer el interés supremo de la educación de los alumnos y alumnas y que con este tipo de acciones no se vean afectados en sus actividades académicas.

Por lo anterior, conminó al gremio sindical para que a través de la vía del diálogo se pueda encontrar una solución favorable, ya que es sabido que la mejora de las condiciones para el servicio de los docentes, es también de importancia capital para la institución.

Finalmente, reiteró que el Tebceo reitera su compromiso con la juventud y autoridades en las comunidades de Oaxaca, para ofrecer educación pública que abata el rezago e inserte a Oaxaca en el camino del bienestar social.