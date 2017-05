Agreden a AMLO a ‘huevazos’ tras mitin en Veracruz

Dicen que todos tenemos días malos, y sí, o al menos eso fue lo que le ocurrió al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Durante un mitin en Huatusco, Veracruz, el político recibió un huevazo por parte de una mujer, mientras caminaba entre los habitantes municipales.

Según el tabasqueño, la Fiscalía de Veracruz dijo que dicho acto correspondió a una “autoagresión”y que seguro esa información era producto del gobernador estatal, Miguel Ángel Yunes, con quien sostiene un pleito desde hace algunos meses.

Y si creyó que la mala experiencia del día terminaría con el desafortunado encuentro en Veracruz, se equivocó.

En entrevista radiofónica con el periodista José Cárdenas, López Obrador se molestó cuando fue cuestionado sobre su presunta relación con la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

Aquí la conversación completa:

AMLO: No tengo alianza con la maestra Elba Esther Gordillo, y ya no sigan calumniando ustedes, te lo digo con todo respeto, o sea, hagan un periodismo independiente, distante del poder, cercano al pueblo y digan la verdad, Pepe. Oye, esto es de manera afectuosa, cariñosa.

JC: Oye, pues te agradezco Andrés Manuel las clases de periodismo, lo que no te puedo agradecer son las acusaciones de calumniador. Eso si no te lo puedo permitir, con todo respeto, como dices tú.

AMLO: Tómalo como quieras.

JC: Ah no, ya lo tomé Andrés Manuel, y si quieres aquí terminamos la entrevista. No hay nada más que hablar entre tú y yo.

AMLO: Serénate, mira, serénate.

JC: No, el público no merece que tampoco lo llenes de mentiras y de exageraciones.

AMLO: No, no, no, no, no, no, no, ¿cómo vas a decir que tengo una alianza con la maestra Elba Esther?

JC: Lo estás manifestando públicamente y tú la estás defendiendo. La que era parte de la mafia del poder como tú decías, ahora ya quedó santificada porque tú la bendijiste.

AMLO: Oye, pero no inventes.

JC: No lo invento, yo narro, pero tú te molestas y dices que soy un calumniador. No se vale.

AMLO: Sé objetivo, hay que seguir los pasaos de los buenos periodistas de México, independientes, libres.

JC: No, pues te agradezco las clases de periodismo. De verdad te las agradezco.

AMLO: Te mando un abrazo afectuoso. Adiós, adiós.

JC: Yo también, con mucho afecto, ya sabes. Desde el fondo del alma. Adiós que te vaya bien, y si no te va bien, también.