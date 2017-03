Alejandro Murat es complaciente con la Sección 22, acusa Juan Mendoza Reyes

+ En los primeros 100 días de gobierno, los oaxaqueños perciben un Estado en la ingobernabilidad, la inseguridad va en incremento y la Sección 22 sigue con su anarquía ante un gobierno complaciente, señala el Diputado del PAN

OAXACA, OAX., marzo 17.- Para el Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Murat Hinojosa reprobó la evaluación de los primeros 100 días de su gobierno, luego de que los oaxaqueños perciben un estado en la ingobernabilidad en el que la política interna está fallando, la inseguridad va en incremento y la Sección 22 del SNTE sigue con su anarquía ante un gobierno complaciente, como en los años anteriores, así visualiza el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Juan Iván Mendoza Reyes, el estado que guarda la entidad en lo que va del primer trimestre de este sexenio.

“Lo que vemos es un gobierno que no avanza”, sostuvo el ex dirigente estatal del partido albiazul, tras señalar que el gabinete “trae mareado al Gobernador, haciéndole creer que ha hay acciones concretas en estos primeros 100 días de su gobierno, cuando es absolutamente todo lo contrario”.

Refirió que lo mismo hay problemas en la capital del Estado como en las regiones y los municipios, así como conflictos en los accesos a la ciudad, donde existe mucha inseguridad que día tras día va en incremento y en la total impunidad ante la ingobernabilidad que está a todo lo que da.

Sin ser alarmistas, aclaró, es lamentable no poder hablar de obras; no podemos hablar de acciones en materia de desarrollo social, en materia de programas sociales, porque no hay recursos, definitivamente no hay avances y por lo tanto no hay nada que celebrar en éstos primeros tres meses de gobierno.

Mendoza Reyes pidió al gobernador ser moderados, esperar el tiempo necesario para rendir verdaderamente un informe que de alguna manera señale lo logros.

“Lo que se logra con éste show, es ponerse en el ojo del huracán y estar expuesto a las críticas, y lo que están haciendo sus colaboradores es precisamente exponerlo a las críticas, le calcularon mal quienes lo asesoran o quienes le vendieron esa idea”, afirmó el diputado plurinominal.

En los conflictos sociales, políticos y agrarios que han generado toma de oficinas públicas, bloqueos de calles y carreteros, el gobernador Murat Hinojosa ha tenido que entrarle de lleno a poner orden, en algunos casos, a “tomar al toro por los cuernos”.

De hecho, en las manifestaciones no se ve o no se ha visto su equipo de trabajo, e insistió que lo único que hacen es desgastarlo, pues en éstos cien días se ha desgastado física, moral y anímicamente, y con éste show lo desgastan más, señaló el ex presidente de la Junta de Coordinación Política.

En su informe de los tres meses –abundó– todos esperábamos el anuncio de algún o algunos cambios en el gabinete, y la verdad no hay nada, lo que confirma que continuará la política fallida.

Por lo tanto, ante la falta de acciones concretas, la ciudadanía no aprueba la evaluación de los primeros cien días de gobierno, es la percepción ciudadana, afirmó el legislador del blanquiazul.

Mendoza Reyes resaltó que es necesario un diálogo abierto con el gobierno de Alejandro Murat, un acercamiento en diálogo sincero que permita a los diputados del PAN hacer propuestas muy importantes, sobre todo en materia de desarrollo social, agropecuario y de transparencia.

Los panistas queremos contribuir y para eso se requiere de un diálogo respetuoso, sincero y que las propuestas sean consideradas y aplicadas.

Recalcó que hasta el momento no se ha dado un acercamiento con el gobernador del estado, al menos no con la fracción de Acción Nacional, aunque estimó que pudiera tratarse por la indefinición que hubo en la dirigencia estatal del Partido, pero como diputados, no han tenido ningún encuentro con Murat Hinojosa, aclaró.

Esto, reiteró, habla de la poca importancia que se le ha estado dando a las diferentes expresiones políticas del estado y por supuesto al Poder Legislativo, que es un poder que vigila y aporta a través de las leyes y supervisa el actuar de los otros poderes.