CRÓNICAS DE LA ÍNSULA

Aparte de que no hay mucho que informar de estos 100 días de gobierno, Oaxaca continúa su marcha hacia atrás, asoman acciones más retrógradas: agresión a la libertad de expresión. Tres periodistas fueron agredidos por autoridades municipales, en Tuxtepec y en Matías Romero. Pero ahora también diputados de la LXIII Legislatura acusaron la mordaza.

No nos hagamos… ilusiones, cuando los ediles se lanzan contra sus ciudadanos y los representantes de la opinión pública, es porque saben que pueden hacerlo. Que cuentan con el apoyo de arriba. Fernando Bautista Dávila, de Tuxtepec (PT), desde siempre se le vio cercano al gobernador y Marco Antonio Cabello Mares, de Matías Romero (PRI), tiene como padrino a Samuel Gurrión.

Cabello Herodes en Matías

Si Cabello Mares, cual auténtico émulo de la película de Luis Estrada, La Ley de Herodes, le inventa impuestos a los chicharroneros, esquiteros y neveros, y realiza un censo de pozos artesianos en la localidad para cobrar a las familias que los tenga…

Si ha aumentado el monto de los servicios e impuestos, hasta en 100 por ciento a los comerciantes de la feria; si presiona a la cervecera Corona para que ésta en vez de entregar los estímulos de venta a las cantinas y restaurantes, se los entregue a él. Si en vez de pagar los 5 mil pesos por los que firman los policías en la nómina les entrega la mitad, y si de 2 mil 200 que deben pagar a los empleados del ayuntamiento les descuentan 800 pesos, claro que es motivo de crítica…

Si ordena el despido de 20 empleados cada quincena para contratar a su gente y si ha metido a toda su familia a la nómina municipal, ¡a toda¡ Sus hermanos, cuñadas, hijos, pues verá como enemiga a la prensa que tiene que dar voz a los ciudadanos, so pena de ser anulada por los mismos ciudadanos. Y si nadie la oye o lee, ¿quién se querrá anunciar? Hay cosas que ya no se pueden vender.

Romualdo Santiago conduce un noticiero matutino, donde la población se ha volcado a denunciar, más que editorializar (que tiene el derecho de hacerlo) ha tenido que abrir los micrófonos.

Fue por eso que la municipal lo metió a la cárcel, so pretexto de una infracción de tránsito. Misma que no amerita cárcel, en todo caso tendrían que haberlo llevado ante el Juez Municipal no detenerlo, golpearlo e incomunicarlo. Un centenar de comunicadores de la región del Istmo marcharon este miércoles en Matías contra la represión y por el respeto a la libertad de expresión.

Tuxtepec, espionaje y censura

En Tuxtepec la directora de Comunicación Social, Luisa Adriana Hernández Cunjama, fue despedida por la gente del presidente. Asimismo, los periodistas Claudia Ramos y Oswaldo Martínez denunciaron que en páginas falsas de Facebook con sus nombres difundieron el video donde supuestamente Luisa denostaba a la presidente del DIF.

Los tres agraviados presentaron su denuncia ante la PGR por espionaje o intervención de comunicaciones privadas. Aquí el presidente actuó pronto y aceptó la renuncia del principal de sus colaboradores acusado por los 50 comunicadores que marcharon y protestaron unidos.

Mordaza a diputados de MORENA

Algo inusitado se dio esta semana en el Congreso local, donde evidentemente la diputada María de las Nieves, coordinadora de los priistas, maniobró para evitar que los diputados de MORENA, que coordina Irineo Molina Espinoza, establecieran su posición respecto al informe de los 100 días del gobernador. No les dio la gana escucharlos. Ya se sabrá si fue con anuencia del gobernador o hicieron ese desaguisado de motu propio, si fue con lo primero peor aún.

Tanto como que las fracciones del PAN y PRD secundaran al PRI para lograr el famoso “no hay quórum”. Hay que mencionar que la diputada Eva Diego del PRD y Jesús Romero del PT no abandonaron la sala. ¿No les importa la opinión de los representantes de la segunda fuerza política (que vuela para primera) de Oaxaca? Preocupante panorama, y apenas llevamos 100 días.

