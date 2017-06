Colapsa tormenta tropical al gobierno de Murat Hinojosa

+ El Mandatario estatal no tiene cifras y hasta en los muertos se hace “bolas”

OAXACA, OAX, junio 2.- La tormenta tropical “Beatriz” colapsó a las instituciones del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa porque a 24 horas de las intensas lluvias que azotaron la mayor parte de la entidad todo es “confusión”, no tienen cifras de daños ni de comunidades incomunicadas y hasta se hicieron “bolas” en cuanto a víctimas mortales y desaparecidos.

Los datos mas exactos han provenido de las unidades de emergencia, las autoridades municipales, chats de seguridad o periodistas porque la información oficial se concentra en el área de comunicación social del gobierno del estado y las dependencias de gobierno se niegan a dar información donde prevalece una total “descoordinación”.

Mientras que un parte informativo del gobierno del estado reconoce que Marisela López Mendoza quedó sepultada por un derrumbe de su vivienda en San Pablo Topiltepec perteneciente a San Carlos Yautepec, así como María Matías Martínez, de 14 años, en San Marcial Ozolotepec y permanecen “no localizados” Julián Alberto Martínez Martínez de 10 años y otra persona en San Marcial Ozolotepec.

El presidente municipal de San Marcial Ozolotepec solo reconoce que en el derrumbe falleció Julián Matías Martínez, de 10 años de edad, situación que contradice a la versión que dio el gobernador Murat Hinojosa en la conferencia de prensa de esta mañana que menciona a una niña de 14 años.

Además, la autoridad municipal habla que mas de 40 viviendas se colapsaron y las familias fueron evacuadas al auditorio municipal de esa comunidad de la sierra sur que fue habilitado como albergue, situación que desconocía el gobernador.

De manera extraoficial el Grupo Miahuatlán de Emergencias informó que el tesorero municipal de San Marcial Ozolotepec Adelfo Emigdio García manifestó que en la calle principal se derrumbó un cerro y sepultó al menor Julián Adalberto Martínez Martínez de 10 años de edad y que el gobierno lo da como “no localizado”.

En las redes de emergencia trascendió que se desbordó el río de San Pedro Huamelula y pidieron que desalojen las partes bajas de Santiago Astata; de igual forma, se desbordó el Río Copalita, así como el Rio Los Perros.

También reportaron que en la carretera Oaxaca-Tehuantepec un deslave se “llevó” una parte de la carretera precisamente en San José de Gracia.

Mientras que el puente de Magdalena Tequisistlán, en el Istmo, presenta daños en su estructura y es imposible el paso vehicular y peatonal. Ahí tuvo que salir Protección Civil a desmentir una imagen que circuló en las redes sociales de un puente totalmente colapsado.

Hasta este momento la población no tiene información clara del tránsito a las regiones de la Costa, Sierra Sur e Istmo de Tehuantepec, donde hay derrumbes, deslaves o no hay paso porque el gobierno del estado no tiene claro nada de lo que dejó a su paso la tormenta tropical Beatriz.

Tampoco ha emitido comunicados oficiales el gobierno del estado después que Beatriz tocó tierra y se debilitó.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua informó que “Beatriz”, sobre territorio oaxaqueño, continúa su proceso de debilitamiento con tendencias a emerger a aguas del Golfo de México.

Sin embargo, se mantendrán potencial de lluvias intensas a puntuales torrenciales en Oaxaca, muy fuertes a puntuales intensas en Chiapas y chubascos puntuales fuertes en Guerrero.

En la mayor parte del estado prevalece nubosidad densa, mismos que pudieran originar lluvias intensas (75 a 150 mm) sin descartar puntuales torrenciales(150 a 250 mm) en el Istmo, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Costa; así como lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Valles Centrales, Mixteca y Cañada.