CRÓNICAS DE LA ÍNSULA

A casi 100 días del nuevo gobierno aún todo se va en declaraciones. Se acaba el tiempo de los buenos anuncios. Parece que quienes rodean al gobernante no le dan la información para hacer un gobierno proactivo, con el verdadero perfil de los funcionarios y planes que apunten a evitar los problemas y no a responder cuando éstos ya estén encima.

Esto se nota con especial acento en materia educativa. Dicen que Abel Trejo y María Luisa Matus son quienes dirigen la estrategia para tratar con la S 22. Una estrategia incomprensible, de dar dos o más pasos hacia atrás y ninguno hacia adelante.

¿A quién se le ocurrió volver al pasado?

¿A quién se le ocurrió que regresar al pasado, cuando se entregaba todo lo que se podía a la S 22? A pesar de que Oaxaca tenga esa tendencia a vivir estancada en sus tradiciones y costumbres, hay procesos que han cambiado. La reforma educativa, incluida hasta como mandato en la Constitución Federal y en la estatal, movió esa vieja relación. Que le federación se llevara la cuestión administrativa hace imposible regresar del todo el poder del manejo de recursos, plazas, adscripciones al que fuera sindicato-patrón S 22.

Ante la ausencia de los recursos que antes tuvieron a manos llenas, algunos de quienes acaban de regresar al IEEPO están decepcionados. Ahora todo lo autoriza la SEP. Los emisarios del pasado que regresaron por sus fueros al IEEPO son ex funcionarios de José Murat, en evidente devolución de esa plaza a la S 22, pues dichos funcionarios son aquellos sometidos a la gremial.

Figuran Gilberto Gamboa como Oficial Mayor, a quien no le arredra nada su conflicto de intereses al ser Notario Público y tener otro trabajo en el gobierno federal; Ricardo Dorantes, Director Jurídico; Julián Luría, Subdirector General Ejecutivo, brazo derecho de Abel Trejo cuando fue director del IEEPO; Julián Luna, quien dejó la UTVCO donde participó en los malos manejos que hicieron con el personal del programa Contra el Hambre.

En vez de partir de donde el gobierno anterior dejó las relaciones con la S 22, deciden “devolver” posiciones, incluso hasta la recuperada posición del jefe del ejecutivo de ya no desgastarse en largas sesiones con la 22. Al final de su gobierno Gabino Cué ya se había librado de eso. Hoy el nuevo gobernador lleva unas tres reuniones maratónicas con la S 22 (hasta 5 horas), que exige su presencia cuando quiere. ¿En serio creen que fue buena idea buscar la “gobernabilidad” entregándose al insaciable magisterio?

Inhabilitados, asesores en Salud

Por otro lado, anduvo por acá el Secretario de Salud del gobierno federal, José Narro, acompañado por el gobernador Alejandro Murat. Ambos sentenciaron que no habrá más corrupción en esa dependencia en Oaxaca. Aunque ese anuncio sería algo si se cumpliera, mal hacen en no recuperar al menos lo que se llevaron los funcionarios anteriores, si no quieren meterlos a la cárcel. Hay testimonios del enriquecimiento repentino y exagerado de esos funcionarios.

Cuesta trabajo creerles cuando personajes como Sofía Laura León Silva, la última secretaria de Salud del gobierno de Ulises Ruiz funge hoy como asesora en esa dependencia. León tiene procedimientos jurídicos pendientes -igual que Martín Vásquez y otros- y está inhabilitada por la Contraloría del estado (http://bit.ly/2hSTRab ), pero es Coordinadora de Asesores de la Secretaria de Salud, Gabriela Velázquez. También Aarón Pérez Bautista, ex director de Seguro Popular, es hoy asesor. Parece que necesitan asesores en malos manejos, ¿qué otra cosa sugieren con eso?

Entre otros que podemos empezar a señalar para que se cumpla la palabra del gobernador está la secretaria de Cultura, Ana Vásquez Colmenares, cuya desastrosa función sólo se compara a la de su pariente Bernardo Vásquez Colmenares en los inicios del gobierno de Gabino Cué, con el caos que tenía como titular del IEEPO. Lo corrieron cuando la S 22 se aburrió de él. Qué empiecen, pues, los cambios o la pérdida de credibilidad.

