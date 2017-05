Condena Congreso violencia en Oaxaca; exige a Fiscal hacer efectivo su discurso

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, mayo 16.- Integrantes de la Diputación Permanente condenaron los actos de violencia suscitados este lunes en la capital oaxaqueña, protagonizados por miembros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Sindicato Libertad, ante la disputa de una obra, así como el enfrentamiento entre dos comunidades de la Sierra Sur.

Este lunes 15 de mayo, trabajadores de la CTM y el sindicato Libertad, sostuvieron un enfrentamiento en el crucero del Monumento a la Madre, ante la disputa de una obra en la zona, misma que arrojó una persona muerta, un lesionado por arma de fuego, tres taxis quemados, dos unidades de motor dañadas y calle bloqueadas.

En sesión ordinaria, la legisladora María de Jesús Melgar, en nombre de los integrantes de la Diputación Permanente, hizo un llamado a las instancias de seguridad y procuración de Justicia para investigar los hechos y garantizar el orden público en la entidad.

Las autoridades en el ámbito de seguridad y de procuración de justicia, tienen un enorme reto en sus áreas de competencia, el recién designado fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, tiene el reto y responsabilidad de hacer efectivo su discurso y “no pasar a ser uno más en la lista”, manifestó la legisladora.

La diputada de Morena refirió además que en días pasados, un conflicto agrario entre las comunidades de Villa Sola de Vega y San Vicente Coatlán, pertenecientes al Distrito XXI, cobró víctimas.

A pesar de que este asunto se ha abordado en diversas mesas de trabajo en la Secretaría General de Gobierno; la Junta de Conciliación Agraria y en los Tribunales Agrarios, donde ya hubo una resolución para la solución del conflicto, la violencia continúa, señaló.

“Eso no significa que políticamente no existe un conflicto agrario, entre ambos pueblos, sin embargo se siguen dando hechos de violencia de manera reiterada, el resultado es dos personas fallecidas”.

En su oportunidad, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvia Flores Peña, a nombre de su Fracción, condenó los disturbios y actos vandálicos acontecidos, hechos que -dijo- dañan en gran medida el tejido social.

La legisladora dijo que la tranquilidad de la ciudadanía se vio nuevamente alterada ante la apatía e indolencia de quienes deben velar por el orden y la paz en nuestra entidad.

“Los actos violentos suscitados son muestra de la crisis de ingobernabilidad que se vive en Oaxaca y que provoca que la sociedad viva en constante conflicto, por ello las y los diputados del PRD hacemos un llamado al titular del Poder Ejecutivo para que las áreas a su cargo se pongan a trabajar y entreguen resultados. Solicitamos al gobernador se investigue y sancione a los culpables. Oaxaca necesita orden para salir adelante”, aseveró.

En otro tema, el presidente de la Diputación Permanente, Manuel León Sánchez, hizo un llamado al magisterio oaxaqueño para coadyuvar a eliminar los rezagos en materia educativa en la entidad.

“Oaxaca reclama la participación responsable de los educadores, de las maestras y maestros de los diferentes niveles, así como de los padres de familia y de las instituciones de gobierno para alcanza los máximos objetivos de desarrollo con justicia y sentido humano”.

SEDESOH no debe lucrar con pobreza ni politizar programas sociales: PRD

A no lucrar con los servicios que brinda la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH), exhortó la fracción parlamentaria del PRD; ello para no politizar los programas sociales y no lucrar con la pobreza.

Al hacer uso de la tribuna, la diputada local del PRD Silvia Flores Peña, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al titular la dependencia Raúl Bolaños Cacho a rendir un informe al Congreso del Estado respecto al gasto erogado en las giras de trabajo que realiza en las regiones del estado con el programa de las Unidades Móviles.

En la Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente fueron desahogados 18 puntos, entre los que destacaron Iniciativas y Puntos de Acuerdo, turnados a las comisiones correspondientes para su análisis.

El presidente de la Diputación Permanente citó a sesión ordinaria el próximo martes 23 de mayo a las 11:00 horas.