Detienen y encarcelan a periodista en Matías Romero, Oaxaca

+ El periodista Romualdo Santiago fue detenido y agredido por policías municipales sin un motivo justificado.

MATÍAS ROMERO, Oaxaca, marzo 13.- Elementos de la policía municipal de esta ciudad detuvieron con violencia al periodista Romualdo Santiago sin una causa justificada.

“Los policías llegaron y me exigieron que me retirara del lugar de manera prepotente alegando que no podía estacionarme cuando la policía vial del estado les dijo lo contrario, y de manera violenta arremetieron en mi contra para esposarme” dijo.

El periodista, titular del noticiero Encuentro que se transmite de 7 a 8 de la mañana a través de la frecuencia 90.5 W Radio, explicó que los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas de este lunes.

“Acudí a la iglesia a ver unos asuntos y al salir la policia estaba esperándome y de manera prepotente empezaron a tomarme fotos, yo también les tome fotos y fue cuando se me vinieron encima golpeándome y queriéndome esposar por lo que me tiraron al piso y me subieron a la batea de la camioneta y me llevaron a la cárcel municipal”, narró.

Romualdo Santiago relató que estuvo dos horas en la cárcel hasta que llegó gente de la CTM sindicato al que pertenece para exigir una explicación de los motivos de su detención.

“Yo le pedí a la Sindica municipal que me explicara el motivo de mi detención para pagar mi multa pero me dijo que lo olvidáramos que no había pasado nada”, abundó.

Luego de dos horas y media fue puesto en libertad sin ninguna explicación del porqué de su detención.

El periodista afirmó que su detención se debe a una represión del presidente municipal Marco Antonio Cabello Mares a quien responsabilizó de lo que pueda pasarle a él, su familia y compañeros de trabajo por darle voz a las denuncias de la ciudadanía.

Dijo que interpondrá una denuncia ante la PGR, la CNDH para que no quede impune está agresión.

Marcharán periodistas en apoyo

Este miércoles periodistas de la región están convocando a una marcha en apoyo y respaldo del periodista Romualdo Santiago a partir de las 11:00 horas de la mañana.

El periodista Alberto Fernández Portilla, informó que está agresión no puede quedar impune.

“No podemos permitir que se siga atentando contra los comunicadores solo porque no les parecen las críticas” dijo.

Este miércoles los periodistas se reunirán en el parque Daniel González de donde marcharán hasta el palacio municipal para exigir respeto a la libertad de expresión y castigo a la represión.