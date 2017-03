EU deporta a “Huicho Domínguez” y a “La Pelangocha”, y les quita la visa

El “Club de Deportados” nace en México: exige que el Gobierno haga un seguro con sus remesas

El actor Carlos Bonavides denunció que junto con Maribel Fernández “La Pelangocha” y la Wanders Lover, recibieron un trato nada grato de parte de agentes de inmigración cuando pretendían acudir a un evento a Estados Unidos. Denunció que les cancelaron las visas, pese a que no habían pasado a ese país.

El actor mexicano Carlos Bonavides, mejor conocido como “Huicho Domínguez” por su papel en la telenovela El Premio Mayor, fue deportado de Estados Unidos y le retiraron la visa de ese país.

En entrevista con Ciro Gómez leyva, el actor de 76 años denunció que junto con Maribel Fernández “La Pelangocha” y la Wanders Lover, recibieron un trato nada grato de parte de agentes de inmigración, cuando pretendían acudir a un evento.

El comediante dijo que por varios años ha ido a Estados Unidos y por cuatro ocasiones ha tenido visa de trabajo, por lo que recibió una invitación para acudir a un evento, del cual no iba a cobrar.

“Íbamos a un cumpleaños de un amigo, que tiene un restaurante que se llama El Cabrito, nosotros quisimos explicar, pero alguien hizo una publicidad como si nosotros fuéramos a un evento público; tratamos de explicar por todos los medios, pero en inmigración se negaron a hablar con las personas”, mencionó el actor en la entrevista para Grupo Fórmula.

Benavides dijo que no habían pasado a territorio estadounidense, por lo cual no había algún delito, como les señalaron. “Nosotros explicamos, teníamos los teléfonos, las personas que nos estaban esperando allá, estaban plenamente con los papeles justificando que no íbamos a cobrar, sino que íbamos como invitados a participar como amigos”.

Denunció que les cancelaron las visas, pese a que no habían pasado hacia Estados Unidos, y pese a que les dijo que tenía la oportunidad de regresar y arreglar su situación migratoria para conseguir una visa de trabajo, pero no hubo forma de hacerlos entender.

“A mí me dijeron, quiere consultar con el Cónsul, pero si era cosa de que viniera el cónsul, era quedarme detenido tres o cuatro días ahí, y dije no”, explicó.

Luego del acontecimiento, el actor precisó que no puede entrar a Estados Unidos porque lo castigaron por cinco años.

“Nos están llamando a todos criminales, no creo que por pasar a dar un show cómico gratuito, sea criminal”, dijo.

Carlos Bonavides denunció que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) no ha intervenido para ayudarlos.

