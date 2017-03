Hechos y no señales de buena voluntad, dice Arzobispo a Gobierno de Murat

OAXACA, OAX., marzo 5.- A casi 100 días de la administración del gobernador de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, el arzobispo de la Verde Antequera, José Luis Chávez Botello, manifestó que la educación, la seguridad y la transparencia siguen siendo temas prioritarios.

“Hay situaciones que requieren tiempo, pero que no se pase demasiado tiempo”, subrayó el Jefe de la Iglesia Católica en la entidad, tras considerar que Oaxaca es uno de los estados que pocos pasos ha dado en torno a la transparencia, dijo este domingo en la acostumbrada conferencia.

“Espero que lo estén preparando muy bien, pero que no sea solamente una apariencia o un decir que ya se cumplió; esperamos que comencemos a ver señales de esperanza, no solamente de buena voluntad sino también ya acciones, hechos”, puntualizó el Prelado.

Asimismo, dijo que la educación es un tema que debe cuidarse y no dar marcha atrás, mientras que la seguridad de las y los oaxaqueños es otro asunto que tampoco debe descuidarse, ya que ésta es una demanda constante por parte de la ciudadanía, sin embargo, la inseguridad no es algo que se quite de un día para otro y menos cuando la corrupción esta a todos los niveles, opinó.

Ante ello, el arzobispo José Luis Chávez Botello llamó a “mantener la esperanza pero actuando; mantener la esperanza pero también apoyando en lo bueno o exigiendo si es el caso”, finalizó.