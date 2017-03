Hospital de la Niñez, una cadena de corrupción y complicidades

+ Señalan a la delegada sindical Leticia Hernández Jiménez de resultar beneficiada con la contratación irregular de personal administrativo y de enfermería

OAXACA, OAX., marzo 14.- El Hospital de la Niñez Oaxaqueña (HNO), “Guillermo Zárate Mijangos”, atraviesa por una de sus peores crisis, generado por una pésima administración que permitió la desviación de recursos destinados a niños con cáncer, para pagar una nómina de 600 trabajadores para un hospital de apenas 60 camas.

La nómina mensual de un millón 600 mil pesos mantiene al HNO con un pasivo estimado en 95 millones de pesos, tan sólo en las últimas tres administraciones a cargo de los doctores Ernesto Garzón, Armando Altamirano Jiménez e Isabel Dinorah Díaz Rojas. Todo ello, durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

En esta cadena de corrupción y complicidades, no es ajena la delegada sindical Leticia Hernández Jiménez, quien resultó una de las más beneficiadas con la escandalosa contratación irregular de personal administrativo y de enfermería, sin los más indispensables requisitos, principalmente en lo que se refiere a estudios y perfil.

De 2015 al 2017, la nómina se duplicó de 350 a 600 trabajadores contratados de manera irregular, según se informó durante la toma de protesta de la doctora Isabel Dinorah Díaz Rojas quien sustituyó al médico Armando Altamirano Jiménez, el 7 de mayo de 2015.

Con la llegada de la doctora Rocío Arias Cruz, a la dirección del Hospital de la Niñez, se detectó una desviación de recursos del programa de Gastos Catastróficos que aportaba el Seguro Popular para niños con cáncer.

Sin embargo, los ex directores del nosocomio, en complicidad con la delegada sindical, lo utilizaron para pagar la nómina de los 600 trabajadores, en su mayoría administrativos y enfermeras.

Para poner orden en el hospital infantil de 60 camas, Arias Cruz inició con la revisión de la documentación personal de cada uno de los trabajadores de contrato y de confianza para conocer su grado de estudios, su perfil y su salario e iniciar la depuración de la plantilla de personal que no cuenta con títulos y cédulas profesionales.

La directora de la unidad médica, sostuvo que a los trabajadores que cubran los requisitos y se les permita seguir laborando, se les pagará de acuerdo a la normatividad, luego de que a algunos se les adeuda desde el mes de diciembre de 2016, en que inició la regularización administrativa y laboral en el nosocomio.

Reiteró que en la “limpia” administrativa, quienes no cubran los requisitos que marca la Ley, no se les pagará y tampoco se les recontratará, porque no hay argumentos legales que obliguen a pagar a personal irregular.

Precisó que los delegados sindicales y una docena de enfermeras contrarias al orden legal, tratan de generar el caos y la inestabilidad en un conflicto político-sindical.

Lo anterior luego de una manifestación realizada en la tarde de éste sábado por un grupo de enfermeras y personal administrativo, en las oficinas de la Jefatura de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), exigiendo pagos rezagados y su recontratación.