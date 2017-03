Hugo Grijalva, el artista que mezcla el arte, la cultura y desarrollo sustentable

OAXACA, OAX., marzo 14.- Hugo Grijalva Zárate, de 34 años de edad y con 14 años de trayectoria en la pintura, se define como artista plástico, quien desde muy pequeño se sintió atraído por las obras de otros artistas, por lo que comenzó a visitar diversas galerías, pensando que incursionar en el mundo del arte sería fácil; “lo intenté y en realidad se me hizo fácil”, afirmó el joven artista.

A sus 34 años, Hugo Grijalva Zárate ha ganado 2 bienales, la primera en San Francisco del Rincón, Guanajuato, en el año 2010 y la segunda en el estado de Campeche, mientras que hace 3 años, obtuvo el segundo y tercer lugar en otra bienal que se realizó en Puebla.

Las obras del joven artista han atravesado la frontera y muchas de ellas se encuentran ahora en Fresno, California, Venezuela y Francia, mismas que fueron elaboradas en un pequeño e improvisado taller que se localiza en la prolongación de la calle Félix Romero 105, en la Unidad del ISSSTE de esta ciudad Capital, allí tiene en exhibición varias de las pinturas que ha hecho.

Grijalva Zárate, asegura que todos los artistas plásticos, así como aquellos que se dedican a la danza, al teatro y a la música, son personas que nacen con una vocación de artista, sin embargo, dijo que en su caso, dicha vocación fue desarrollándose conforme a sus estudios.

En este sentido, contó que desde muy pequeño le ha gustado el dibujo y con el tiempo dicha afición fue plasmada en dibujos académicos, haciendo uso del arte figurativo y del arte clásico.

El joven artista es licenciado en artes plásticas y cuenta con dos licenciaturas más, la primera en restauración y conservación y la segunda en gestión cultural y desarrollo sustentable, cuyos estudios le han permito crear obras que llevan consigo éstas 3 áreas del conocimiento, ya que al final, las 3 licenciaturas se relacionan entre sí, explicó el artista plástico.

Asimismo, comentó que sus estudios en artes plásticas los realizó en un primer momento en el taller Rufino Tamayo y posteriormente con maestros de Cuba en la ciudad de México, de igual forma, tomó diversos talleres en donde convivió con muchos maestros de artes plásticas, quienes lo llenaron de mucho conocimiento, mientras que por otra parte, también cuenta con estudios de restauración y conservación de bienes muebles—retablos de iglesias—, por lo que reconoció que sí tiene cierta inclinación por la escultura, pero su especialidad es la pintura, subrayó.

Grijalva Zárate también habló de su última carrera en gestión cultural y desarrollo sustentable, misma que cursó en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y que está enfocada a generar proyectos culturales en conjunto con la Secretaría de la Cultura o con particulares, por lo que al terminar la carrera, se dedicó a elaborar algunos proyectos que se relacionan con la pintura y con otras comunidades de artistas.

El joven artista puntualizó que sus obras no son la típica pintura al óleo sobre tela, ya que además de la textura que poseen, sus pinturas tienen óxidos y acabados muy diferentes, por lo que negó exista una comparación de sus obras con las de Francisco Toledo o Tamayo, ya que ellos tienen más un espíritu de la magia y folclore que hay en Oaxaca, mientras que él no ha tocado dichos temas porque no van con su estética y estilo, el cual es figurativo, realismo y quizá inclinado al arte sacro, con otras escuelas y tendencias que no tienen que ver mucho con Oaxaca, detalló.

También explicó que la figura humana casi siempre se muestra en su obra, pues dijo, “las piezas que se muestran en la pequeña salita, son de mis primeros años, tal vez sean un 80 por ciento de mi obra, se refieren a la figura humana, no solo con la mujer, también con el hombre, esta exposición tiene que ver con figuras masculinas y femeninas”, comentó Hugo Grijalva Zárate.

El artista de 34 años de edad, dijo trabajar solo debido a las técnicas que utiliza, las cuales son complejas y difíciles de ejecutar, por tanto, su ayudante tendría que tener mucha habilidad para que las obras quedaran como él quiere, ya que las técnicas de restauración son muy delicadas.

¿No pretende transmitir su obra a nuevas generaciones?

Hugo Grijalva Zárate: Hace un par de años impartí y dirigí cursos de artes plásticas en el museo Rufino Tamayo, así como en varias comunidades, incluso, he atendido cursos de manera particular en algunos talleres de esta ciudad como en el taller La Chicharra y en la galería Vagabundo.

Asimismo, mencionó haber impartido cursos a jóvenes que se dedican al arte urbano y con quienes intervino unos 7 camiones, afirmando con ello que sí comparte sus ideas y ese conocimiento que mezcla la gestión cultural, la restauración y auto estética.

A lo largo de su trayectoria artística, suma de 500 a 600 obras, de las cuales un 85 por ciento ya fueron vendidas, dejándole dinero para volver a invertir en la adquisición de más materiales, conocimiento, talleres, viajes, así como para generar más exposiciones; “es obra que se está moviendo y que me está dejando capital para generar un mayor número de piezas”, indicó.

¿Su obra ha sido apreciada o evaluada donde ha sido exhibida?

Considero que el 80 por ciento de mis clientes son extranjeros y mi obra está en el extranjero por ser diferente a la escuela oaxaqueña; en Oaxaca son muy coloridos, hay mucha tradición, mucho folclore, pero mi obra tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con elementos más internacionales o nacionales, señaló.

Grijalva Zárate valúa sus obras entre 2 o 3 pesos el centímetro cuadrado y otras que vende en 45 mil pesos, ya que son más grandes; mientras que el material que más usa es el óleo sobre tela, sobre papel y sobre acetato de polivinil, en los cuales emplea técnicas que vienen desde la restauración y la pintura tradicional, creando así obras a partir de su estilo, el cual plasma la cultura mexicana, la cultura popular, el arte sacro y elementos profanos que pudiera ser cualquier cosa de la cultura local, explicó.

El joven artista ha montado diversas exposiciones en Oaxaca, unas 15 o 20 en todas las galerías de la entidad, sin embargo, actualmente sólo trabaja para 3 galerías que son La Chicharra y Vagabundo, mientras que la tercera se encuentra en Monterrey.

Ya que puso una pausa de 2 años a su trayectoria, pero nuevamente está retomando el ritmo para tener obra aquí y fuera de Oaxaca, pues dijo, piensa dedicarse a la pintura hasta que muera.

Grijalva Zárate negó ocupar uno de los primeros lugares entre los 500 o 600 pintores que nacieron en Oaxaca, pues hay generaciones más viejas en las que figuran Francisco Toledo y Sergio Hernández Zárate, quienes ocupan los primeros puestos y son los más internacionales.

Modestamente indicó ser bastante joven, por lo tanto, pertenece a una generación muy atrás de esos grandes maestros, sin embargo, pronosticó que en unos 2 años estará siendo reconocido como parte importante y destacado artista en el ámbito plástico de Oaxaca.

Afirmó sentirse muy satisfecho del trabajo que ha realizado a lo largo de varios años, ya que para terminar una pintura puede tardar entre 20 días o un mes, por consiguiente, trabaja diario, de 8 a 10 horas, por lo que se dedica exclusivamente a la pintura.

Finalmente, Hugo Grijalva Zárate manifestó tener proyectos a mediano y largo plazo, entre los que destaca una serie de murales construidos con elementos que él mismo elabora y con técnicas que utiliza muy a menudo; “va a ser un poco raro ver eso aquí en Oaxaca”, concluyó el artista.