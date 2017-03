Juntan 50 mil firmas para quitar pensión a expresidentes

En México está establecido que los expresidentes reciban una pensión vitalicia de 205 mil pesos mensuales, además de tener asignados elementos de seguridad, transporte, personal civil de ayudantía y otros servicios.

En febrero pasado, el expresidente Felipe Calderón dijo que donaría los 205 mil pesos mensuales a una fundación con niños con cáncer, aunque después el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, criticó que ese monto representa apenas el 8% de lo que recibe como exmandatario, considerando el resto de beneficios que tiene.

Otro expresidente, Vicente Fox, ha defendido la pensión que recibe, diciendo que “de eso vive”, aunque en el Congreso ya han sido presentadas iniciativas para terminar con esta asignación de recursos.

Este miércoles la diputada Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, presentó ante la Comisión de Puntos Constitucionales 50 mil firmas de ciudadanos, reunidas mediante una petición hecha en la plataforma Change.org, como “medida de presión” para que la iniciativa #ExpresidentesSinPensión, sea discutida y logre tener algún avance.

Ella recordó que hace un año ya había planteado esa propuesta, sin que la Comisión la pusiera al menos a discusión. Así que espera que su nuevo intento, con una iniciativa presentada el 15 de enero pasado, a fin de cuentas logre fructificar.

“Parece que, para esta cámara, no es importante quitarle los privilegios a los políticos, como las pensiones a los expresidentes”, dijo la legisladora a medios.

Además de los 205 mil pesos mensuales, apuntó, en la iniciativa que impulsa se plantea “eliminar todos los privilegios que tienen los expresidentes de nuestro país, que pueden llegar a incluir hasta 426 personas a su disposición, el pago de seguros de vida, y de gastos médicos mayores así como el de todos los servicios como el gasolina, agua, luz y hasta el jardín”.

Los asesores de Felipe Calderón, dijo Delgadillo “nos cuestan más de 880 mil pesos al mes”, lo que resulta a su parecer indignante.

“A la Comisión de Puntos Constitucionales, queremos que se ponga a trabajar, aquí como ustedes ven, en físico, traemos las más de 50 mil firmas de las personas que se han manifestado públicamente de que quieren que estos privilegios terminen. Entonces, nosotros vamos a hacer lo que nos toca, ahora pedimos que la Comisión haga lo que le toca”, mencionó.

Cuestionada sobre si un cambio en la ley no sería retroactivo, es decir, que no se aplicaría a los expresidentes que ya reciben la pensión, dijo que sería importante que avance la iniciativa para que en todo caso ya no reciba ese beneficio Enrique Peña Nieto, cuando termine su mandato en 2018, y de ahí en adelante en el caso de futuros presidentes o presidentas.