La Normal de Tamazulapan, única que desafía a la CNTE y toma clases

+ Las Escuelas Normales de Cacahuatepec y de Rio Grande se encuentran cerradas y en paro total desde hace dos meses

OAXACA, OAX., abril 4.- Dos de las once Escuelas Normales del Estado de Oaxaca cumplirán tres semanas sin tomar clases, por lo que estarían en situación académica “sin derecho a examen”.

Mientras tanto, la única escuela que no ha acatado los acuerdos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y tampoco se ha sumado a la jornada de lucha del llamado Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación (MDTEO) es la Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan.

Así, las labores docentes del plantel ubicado en Tamazulapam del Progreso, en la Mixteca oaxaqueña, no se han suspendido en todo este ciclo escolar; el alumnado representa el 9 por ciento del total de la matrícula del nivel.

Mientras que en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Tlacochahuaya (ENBIO); la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI); la Escuela Normal Experimental de Huajuapam de León (ENEH) y la escuela Normal Experimental Lázaro Cárdenas (ENELC) se priorizado el activismo político.

Así también, en la escuela Normal Experimental de Teposcolula (ENETO), al igual que la Escuela Normal de Educación Especial (ENEEO), la Escuela Normal de Educación Primaria de Oaxaca (ENEPO) y el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), se encuentran laborando de manera parcial.

El alumnado del último semestre, que representa el 75% de la totalidad de la matrícula del nivel de educación normal del Estado de Oaxaca, realiza sus prácticas profesionales en las escuelas que les fueron asignadas.

En tanto que la escuela Normal Experimental de la Villa de Cacahuatepec (ENEVC) y el Centro Regional de Educación Normal de Rio Grande (CRENRIO), se encuentran cerradas y en paro total desde hace dos meses.

La dirección de ambos planteles no ha determinado si los alumnos del último semestre realizan o no sus prácticas profesionales, la cifra de estudiantes representa el 16% del total del alumnado de las once escuelas normales del estado.

De acuerdo con la normatividad, los alumnos deben cumplir al término del semestre con un 85% de asistencias de clases impartidas, sin embargo, en la presente semana estarían llegando a la tercera semana de movilizaciones y por lo tanto su situación académica sería sin derecho a examen.

De esta forma, de manera automática, los alumnos de dos de las escuelas normales estarían perdiendo el derecho a examen y tendrían que recurrir a los exámenes extraordinarios para presentar la evaluación del sexto semestre, lo que retrasaría su titulación profesional.