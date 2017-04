Oficializan incorporación de Colonia Los Ángeles al Municipio capitalino

+ Con esta demarcación suman 272 las colonias que conforman la capital oaxaqueña

OAXACA, OAX., abril 2.- El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, entregó el reconocimiento y planos a la Colonia Los Ángeles de la Agencia Pueblo Nuevo, con lo que se da certeza jurídica a los más de seis mil habitantes de esa demarcación.

Luego de más de 25 años de no contar con el reconocimiento de la autoridad municipal, esta colonia se suma a otras dos nuevas demarcaciones: Ampliación Moctezuma y 21 de Marzo, las cuales han sido incorporadas al Municipio de Oaxaca de Juárez y a las 272 colonias que componen la capital.

En el evento realizado en el salón ex Presidentes, el edil capitalino José Antonio Hernández Fraguas reconoció que pese a los esfuerzos de esta administración municipal, aún existen 34 asentamientos que no cuentan con las características de una colonia legalmente establecida, y por lo tanto, no tienen participación en los programas y apoyos de la autoridad municipal.

Sin embargo, dijo que derivado de este reconocimiento se estarán revisando las condiciones jurídicas y técnicas para que se le de atención a las necesidades más apremiantes como son agua potable y drenaje durante el ejercicio fiscal 2017.

Hernández Fraguas señaló que durante la ejecución de las obras no se permitirá que funcionarios municipales obtengan beneficios personales y fue enfático al pronunciar: “funcionario que sea acusado, inmediatamente será suspendido y encarcelado; en el caso de las empresas, serán denunciadas”.

A su vez, el presidente de la colonia Los Ángeles, Adrián Méndez Cruz, señaló que el 2 de enero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial el reconocimiento de su asentamiento, el cual fue aprobado por el Congreso local, mediante el decreto número 1381.

“Esta es la respuesta que anhela la población y estamos agradecidos con el presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, quien oficialmente reconoce a las 17 colonias que pertenecen a la agencia de Pueblo Nuevo”, subrayó.

La Colonia Los Ángeles tiene una extensión de 515 mil 298 metros cuadrados y a partir de ahora forma parte del municipio de Oaxaca de Juárez, acción formalizada mediante Dictamen de Comisiones Conjuntas de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Centro Histórico, así como la Comisión de Agencias y Colonias.