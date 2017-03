Pide Rector honrar a Juárez con visión de unidad para hacer una UABJO fuerte

+ “Nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón”, evocan al Benemérito de las Américas

+ Develan en Ciudad Universitaria el busto del Rector Supremo, donado por el Dr. Sadot Sánchez Carreño

CIUDAD UNIVERSITARIA, Oaxaca, marzo 21.- En el aniversario número 211 del natalicio de Don Benito Pablo Juárez García, Rector Supremo de la UABJO, el actual rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, convocó a continuar honrando el legado del Benemérito de las Américas, luchando cada quien desde su trinchera, pero con visión de unidad para hacer una Universidad más fuerte y sólida con alto sentido de responsabilidad social.

Durante el acto, realizado por primera vez en la explanada de Rectoría en Ciudad Universitaria, ante autoridades de la institución educativa y representantes gubernamentales, también reiteró su llamado a la unidad y al diálogo, ya que “la educación y la ley son los mejores caminos para preservar la unidad y conducir la transformación de la sociedad”.

Conminó a “recuperar el espíritu de Don Benito Juárez para alcanzar acuerdos en favor de la educación, hacer valer el derecho a pensar en el marco de la autonomía y la pluralidad, para que a través del diálogo podamos afirmar la presencia de la UABJO como una Universidad de soluciones, como la exige el pueblo de Oaxaca y de la República”.

“Nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón”, fue frase evocada durante la ceremonia cívica, tanto por el rector Eduardo Bautista como por el director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados federal, Dr. Sadot Sánchez Carreño, quien donó un busto de Juárez forjado por el escultor Tiburcio Ortiz, y Fernando Castillo Menéndez, de la Asociación de ex Alumnos del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca (ICAEO).

Acompañados por la Secretaria General de la UABJO, Mtra. Leticia Mendoza Toro, así como por el magistrado Porfirio Sibaja Ilescas, presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el Síndico Procurador del Municipio de Oaxaca de Juárez, Enrique Lira Vázquez, el rector Bautista Martínez se refirió al prócer nacido en Guelatao como el gran constructor de la unidad nacional y defensor de la República, que con la generación de liberales colocaron los cimientos del Estado mexicano y de sus instituciones.

Por su parte, el Dr. Sánchez Carreño, titular del CEDIP, hizo una remembranza de la herencia dejada por Juárez, de quien resaltó tres principios básicos: su invariable respeto a la ley, su intachable moral pública y su inquebrantable amor a la patria, que lo hacen el místico de la legalidad.

“Frente a las amenazas del exterior, la pretensión interna por disolver valores, Juárez nos dice: ‘todo lo que México no haga por sí mismo para ser libre, no debe esperar, ni conviene que espere que otros gobiernos u otras naciones hagan por él’; así, consiguió transformar los valores sociales en virtudes de los ciudadanos”, evocó el también ex funcionario público y ex legislador originario de la Sierra Juárez.

Tanto Sánchez Carreño como Castillo Menéndez, de la Asociación de ex Alumnos del ICAEO, coincidieron en que Benito Juárez es un ejemplo para gobernantes y ciudadanos nacidos en un México tan requerido de valores.

El representante de los ex alumnos del ICAEO enfatizó que “hablar del guerrero triunfante de mil batallas contra la ignorancia, la injusticia, el oprobio y el ataque contra nuestra soberanía, implica el reto como país de gobernarnos con libertad y respeto recíproco con todas las naciones del mundo”.

Luego de las palabras, los participantes en el presídium encabezados por el rector Eduardo Bautista develaron el busto del Benemérito de las Américas, donado por el Dr. Sadot Sánchez.

Se informó que la escultura fue hecha por el artista Tiburcio Ortiz, de la cual existen otras tres efigies en diferentes países: una en el Jardín Central en la Ciudad de Guatemala, develada en el bicentenario del natalicio del Patricio zapoteca y entregada al Parlamento Centroamericano; otra en el recinto de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, en la Ciudad de Estrasburgo, Francia, y la tercera en la Biblioteca Abraham Lincoln en Chicago Illinois, Estados Unidos.

Al final, directivos, invitados y comunidad universitaria montaron guardia de honor ante el busto de Don Benito Juárez, bajo los acordes del “Dios Nunca Muere” entonados por la Banda Filarmónica de la Facultad de Bellas Artes de la UABJO, dirigida por el maestro Juan Limeta, para concluir con el Himno Universitario en la voz de las y los presentes.