PRD no aprobará la ley de seguridad interior, aclara Martínez Neri

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, Ciudad de México, abril 4.- El coordinador de los diputados federales del PRD, Francisco Martínez Neri, dio a conocer que a pesar de la insistencia y cerrazón que muestra el PRI por sacar en los términos que viene la “Ley de seguridad interior”, su grupo parlamentario continuará pugnando porque primero se trabaje en lo referente al “mando mixto”, los asuntos relacionados a la tortura, al artículo 29 constitucional y el uso de la fuerza pública.

Hay una proclividad, añadió, por hablar de un sólo tema por parte del PRI y ésa no es la tesitura en la que estamos otros partidos políticos.

Informó que hasta el momento no hay acuerdos, la revisión está detenida. “En su oportunidad propuse toda una ruta de trabajo, para que posterior a escuchar a los gobernadores nos reuniéramos con presidentes municipales de algunas localidades importantes, incluida Guadalajara”.

El diputado federal por Oaxaca manifestó que también propuso escuchar a organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, “pero no hubo eco, sentimos que no hay intención de escucharlas”.

El PRD en su plenaria dijo con toda claridad que no iríamos con la Ley de Seguridad Interior y nos mantenemos en esa sintonía. “Nosotros vamos a contribuir en el tema demandando que primero salga Mando Mixto”, comentó.

Al hablar del arranque del proceso electoral que se lleva a cabo en el Estado de México, el legislador calificó de clímax demagógico las propuestas hechas por algunos candidatos a la gubernatura de dicha entidad.

Al respecto, el legislador oaxaqueño señaló que son ocurrencias de campaña, “sobre todo lo que tiene que ver con erogaciones para dar dinero a un sector de la población”.

Refirió que en el caso del candidato del sol azteca, Juan Zepeda, se trata de un hombre con experiencia en el área de seguridad pública, “así que cuando él habla de combatir a la delincuencia ciertamente pareciera una exageración, pero quien no propone buscar erradicar este problema no está haciendo bien las cosas”.

Agregó que el combate a la delincuencia es una demanda ciudadana, debe ser parte de la agenda de cualquiera que aspira a gobernar dicho estado, “él tiene experiencia en ese rubro, porque cuando fue presidente municipal de Nezahualcóyotl trabajó fuertemente en ese rubro”.

Lamentó que el partido que actualmente gobierna el Estado de México actúe de forma tan impropia y falta de ética. “Hay toda una cargada, tanto del secretario de Gobernación como de otros secretarios de Estado, hasta la primera dama, todos están muy interesados en que gane su candidato, saben que se están jugando la presidencia de la República”.

Referente al caso del ex fiscal de Nayarit, aprehendido por supuestos nexos con el crimen organizado, Martínez Neri enfatizó que no se puede concebir que un gobernador no sepa lo que hace su fiscal y eso preocupa muchísimo.

Detalló que a través de las investigaciones realizadas en los últimos días se sabe que tiene hasta candidatos, a propósito de la contienda electoral que se realizará en dicho estado y eso nos preocupa de sobremanera, pues resultar muy peligroso que esos candidatos también puedan estar representando a ciertos sectores.

“El PRD fijará su postura en lo particular, yo lo hago ahora, en el sentido de que el gobernador debe pensar mucho en su estadía en el poder, no nos parece que sea un buen mandatario estatal, porque en principio no sabe ni lo que hacen sus colaboradores más cercanos”, puntualizó.

Ante este panorama, el líder parlamentario perredista hizo un llamado al procurador general de la República a abrir a la brevedad la carpeta correspondiente. “Entiendo que hay investigaciones que por su naturaleza tienen que estar en secrecía, pero es importante que este asunto del fiscal no lo dejen de lado”.

Al ser cuestionado sobre los pre criterios que fueron entregados a la Cámara de Diputados la semana pasada, el también presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que se trata de datos y propuestas que a la mera hora suelen cambiar.

“Creo que respecto a la inflación no vamos a estar en esos márgenes, igual sucede con la proyección que se tiene del crecimiento y ni que decir de los recortes propuestos, esos sólo conllevan el demérito de las finanzas públicas y en la poca capacidad de gobierno”, acotó.