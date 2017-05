Presentan AEI’s lista de carencias al nuevo Fiscal del Estado

LIC. RUBEN VASCONCELOS MÉNDEZ

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

P R E S E N T E

OAXACA, OAX, mayo 15.- Los que suscribimos Agentes Estatales de Investigación, comisionados en los Distritos en el Estado, así como en los Grupos de Investigación de la Ciudad, reciba primeramente nuestras cordiales felicitaciones por su importante nombramiento al frente de la Dependencia en la cual conoce y laboró anteriormente, por nuestra parte le brindaremos todo el apoyo para que los Diputados que integran el H. Congreso del Estado, quienes lo eligieron, que su elección hacia su persona fue la idónea para ocupar este importante cargo en este Gobierno al frente del C. Lic. Alejandro Murat, Gobernador Constitucional.

Aprovechado la ocasión, los suscritos le solicitamos su valioso apoyo, para que intervenga en relación a un aumento salarial ó re categorización, ya que actualmente la Agencia Estatal de Investigaciones tiene un salario muy bajo, así como en cuestión de viáticos, material de oficina, de igual manera y para su superior y total conocimiento, varios Agentes Estatales actualmente tienen problemas relacionados con la Homologación mensual y a quienes les fue retirada por indicaciones del Ex Fiscal Lic. Héctor Joaquín Carrillo Ruíz, quien indicó que lo anterior se debió a que no se habían aprobado los Exámenes de Control de Confianza correspondientes, exámenes presentados en la mayoría de los casos hace más de un año, por lo que su versión no es muy convincente, motivo por el cual se le había solicitado la renuncia para poder así realizar el trámite del finiquito correspondiente.

Por ultimo esperamos su presencia en las oficinas que ocupa la Agencia Estatal de Investigaciones, en la Agencia de la Experimental, San Antonio de la Cal, así como en las diversas Comandancias del Estado, para que observe a detalle las carencias importantes que sufre la Corporación y así mismo observe el Stand de tiro quien no cuenta con los implementos necesarios y que de los cuales tiene aproximadamente 03 años que no se tiene unas prácticas de tiro, algo importante en cualquier corporación.

R E S P E T U O S A M E N TE

LOS AGENTES ESTATALES DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA