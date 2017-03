Reconocen líderes mundiales trabajo de la oaxaqueña Eufrosina Cruz

+ La diputada Eufrosina Cruz participó como panelista en el foro denominado “Un asiento en la mesa: Cinco pasos para hacer que la política latinoamericana sea más diversa”, realizado por la Amercicas Society y el Council of the Americas.

NUEVA YORK, Estados Unidos, marzo 27.- Junto a la oaxaqueña Eufrosina Cruz, estuvieron como invitados el activista chileno de la comunidad LGBT Jaime Parada Hoyl y el primer diputado afrodescendiente en Uruguay, Edgardo Ortuño; quienes se reunieron en New York para exponer e intercambiar estrategias, para acrecentar la participación de las mujeres, afrodescentientes, discapacitados, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) e indígenas, en la vida política formal.

Durante su participación, Cruz Mendoza compartió el trabajo que ha realizado durante más de una década, a favor de las mujeres y de los indígenas en México, donde impulsó la reforma al Artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando a las mujeres y a los hombres indígenas su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como la reforma al Artículo 25 de la Constitución política de Oaxaca, donde se garantiza a las mujeres su derecho a ser elegidas para cualquier cargo público.

“Soy indígena y me siento orgullosa de serlo, de defender mi historia, mis raíces y mi lengua; pero también entendí que esto no es un impedimento y que tenía que romper mis miedos. Generar cambios no es fácil, pero ese es el reto y la responsabilidad que debemos asumir”, puntualizó.

El foro mundial tiene como objetivo ser una organización líder en la promoción del entendimiento y diálogo en el mundo, en la discusión de temas estratégicos de política exterior, desarrollo, comercio, cultura, economía, derechos humanos y política.

La actual diputada local, agradeció la oportunidad de representar a México, pero sobre todo a Oaxaca, y aseguró que continuará trabajando a favor de los grupos más vulnerables.

Dentro de los asistentes que reconocieron la trayectoria de Eufrosina Cruz Mendoza se encontraban empresarios internacionales, funcionarios Estadounidenses, distinguidos académicos y representantes de la prensa internacional.