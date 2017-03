Reitera S-22 acciones de protesta y boicot contra actos del gobernador Murat

OAXACA, OAX, marzo 30.- Dirigentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigieron al gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa la instalación de una mesa central y de carácter resolutivo.



Esto tras condenar la agresión de miembros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de maestros que realizaban un mitin en la en la explanada del palacio municipal en el puerto de Salina Cruz, donde se tenía contemplado un acto oficial que sería encabezado por el mandatario estatal priista.

“Fue decidido en un Congreso, se recesaron esas mesas porque no tenemos respuesta que nos den un claro avance, nos han conducido en la estrategia de dilación, y meternos al túnel del tiempo, y por exigimos de que el gobierno, cuando nos sentemos sean de carácter resolutivo y en una mesa central”, manifestó hace unos momentos ante los diversos medios de comunicación.

El nuevo dirigente estatal de la Sección 22 del SNTE, Eloy López Hernández también reiteró el respaldo del gremio para los ex dirigentes Rubén Núñez Ginés y Jaciel Sibaja, ex secretario general y ex secretario de finanzas, respectivamente, luego de que un juez federal ratificara el auto de formal prisión librado en su contra.

Finalmente añadió que mantendrán sus acciones de protesta y el boicot acordado a los actos del gobernador del estado en tanto no sean resueltas sus demandas de carácter educativo, sociales y de justicia.