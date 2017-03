Revienta PRI sesión de Congreso para evitar posicionamiento de Morena

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, marzo 15.- El coordinador de la fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Irineo Molina Espinoza, lamentó la falta de civilidad política de las y los integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que reventaron la sesión de Congreso de este miércoles con el conocimiento de que Morena se pronunciaría sobre los primeros 100 días de trabajo del gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa.

Es una pena que las y los diputados que representan al Gobernador del Estado no tengan la capacidad, disposición, visión y sensibilidad de escuchar lo que un partido como Morena tienen que decir, dijo.

Luego reiteró: “Estamos en nuestro derecho; desde la izquierda no solaparemos los errores de esta administración; haremos señalamientos de lo que se tiene que corregir, el no querer escuchar lo que el pueblo tiene que decir es una muestra de la falta de oficio, de la incapacidad para construir un Oaxaca mejor; esa desde cualquier perspectiva es una mala señal”.

Dijo que ellos como diputados de Morena desean que a Oaxaca le vaya bien. Nuestra misión es que las cosas se corrijan, se mejoren, porque la entidad tiene que estar en mejores condiciones; por ello, seguiremos señalando e insistiendo desde la tribuna para cambiar las cosas.

Y es que en asuntos generales de la sesión de este miércoles, las y los legisladores de Morena solicitaron hacer uso de la tribuna, por lo que el presidente de la mesa directiva, el priista Samuel Gurrión Matías, instruyó a la secretaria para efectuar la lista de oradores; paralelamente, las y los diputados del PRI, PAN, PRD (excepto la diputada Eva Diego Cruz) y del Partido del Trabajo (PT) abandonaron el recinto legislativo e hicieron el vacío, por lo la diputada priista María de las Nieves García Fernández solicitó verificar el quórum legal y ya no había el número suficiente de legisladores para continuar.

Así, la sesión ordinaria fue reventada con el único objetivo de evitar el posicionamiento de Morena con respecto al informe de gobierno, dejando en tribuna al diputado Fernando Lorenzo Estrada, quien ante el evidente vació planeado con anterioridad por la bancada tricolor el legislador decidió dar a conocer su discurso ante los medios de comunicación, los diputados de la fracción y el público asistente que se mantuvo en el recinto legislativo.

Lorenzo Estrada manifestó que a pesar del sabotaje era necesario dar a conocer la postura de su partido y que cumplió con su deber, ya que cuando tomó protesta juró defender los intereses del pueblo.

“Como diputado y representante del pueblo es mi deber ser la voz de la ciudadanía y mi deber es exigir cuentas del actuar del gobierno en turno”, dijo.

Oaxaca vive de discursos con Alejandro Murat: Morena

A pesar que que diputados del PRI, PAN, PRD y PT se retiraron del recinto legislativo, la fracción parlamentaria de Morena calificó que a 100 días de la administración del gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa, Oaxaca vive de discursos y promesas incumplidas.

En nombre de la fracción parlamentaria de Morena, el diputado Fernando Lorenzo Estrada manifestó que “aumentó la violencia e inseguridad, no hay desarrollo y la sociedad está cada vez más inconforme; lo dicen las manifestaciones diarias que paralizan al Estado con marchas, bloqueos, sin que nadie prevea, concilie o en su caso, solucione las inconformidades”.

Los proyectos anunciados con bombo y platillo quedaron en el discurso, a esto se suma el silencio de los partidos que aparentan ser de izquierda”, precisó.

En materia de gobernabilidad el Legislador señaló que “este gobierno no es sensible con las necesidades sociales, continúan activas las problemáticas relacionadas con los límites territoriales y no supervisan las funciones de los administradores municipales”.

En salud pública, dijo, continúa el desabasto de medicamentos, la falta de equipamiento médico y la operación de los hospitales; las investigaciones continúan sin sancionar a los responsables.

En materia de desarrollo social, añadió, no se han emitido las reglas de operación de los programas sociales, situación que representa un acto criminal en perjuicio de las personas en situación de vulnerabilidad.

Fernando Lorenzo subrayó que la cultura está abandonada, debido a que el actual gobierno no difunde la riqueza cultural y la protección de la identidad de nuestros pueblos originarios.

En tanto, dijo que el sector agropecuario no tiene apoyos para la producción ni mecanismos que favorezcan la comercialización de los productos agrícolas.

Respecto a la infraestructura carretera, señaló “no existen avances en los trabajos del tramo Barranca Larga – Ventanilla y Mitla – Tehuantepec. Las principales vías de comunicación del Estado están en franco deterioro y abandono”.

En materia de seguridad, se han registrado al menos dos ejecuciones por día, destacando 17 crímenes políticos y de luchadores sociales, mientras que en violencia contra las mujeres, se han cometido 26 feminicidios, puntualizó.

“Oaxaca es de los estados con más índices en migración y no se han implementado acciones tendientes a generar un soporte logístico y económico en caso de deportaciones masivas”, indicó.

En el ámbito educativo, pidió reconocimiento a la lucha y logros de la educación pública y no verlo con una visión empresarial. “El sistema educativo no puede surgir detrás de un escritorio como pretenden hacerlo. La realidad es más dura y cruel de lo que pretenden creer y hacernos creer los pseudopedagógos”.

El legislador oaxaqueño externó que problemas educativos los solucionan los maestros que están en las aulas, quienes hace tiempo han sido golpeados y degradados pero que siguen contando con el apoyo del pueblo, “porque son quienes viven día a día los problemas y se preocupan por el mejoramiento de la educación de niños y jóvenes”.

Por ello, reiteró que a 100 días de gobierno de Alejandro Murat han sido de falsas cifras y promesas incumplidas.