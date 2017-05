Sin orden ni legalidad, imposibles las ZEE en Oaxaca, afirma Quadri

OAXACA, OAX., mayo 10.- Está bien enterado Gabriel Quadri de la Torre de la situación que prevalece en el relleno sanitario ubicado en el municipio conurbado de Zaachila con la empresa Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental, S.A. de C.V. (SICA), y que desde hace años ha servido como el único lugar para depositar toda la basura que se producen en los 28 municipios de la zona conurbada de la capital oaxaqueña.

Y también que de un momento a otro José Luis Calvo Ziga, titular a través de una nueva y recién creada Secretaría del Medio Ambiente, Energías, y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO), impidió el trabajo que se venía realizando, impactando de manera arbitraria todos los contratos contraídos con la empresa SICA.

Pero además confabulando y encimando a una empresa “patito” que no cumple con ningún requisito y normas ambientales nacionales e incluso hasta internacionales, poniendo en grave riesgo la salud de toda la población que ahí habita.

Gabriel Quadri de la Torre, ponente e invitado especial de la CMIC, en el 3er Foro de Consulta de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), dijo categórico en entrevista: “¡Es un atropello, es un abuso, que tiene que subsanarse, una empresa que ha cumplido cabalmente con la normatividad, con la regulación, que fue capaz de rehabilitar un tiradero inmundo que antes era el relleno sanitario de Oaxaca, que lo ha convertido en un relleno sanitario ejemplar en México, que haya sido desplazada, defraudada, que se le haya impedido ejercer sus derechos y seguir llevando a cabo su actividad, y mas que no le hayan pagado, no le hayan indemnizado, me parece que es un atropello, y que habla muy mal del gobierno del estado!”.

Y abundó: “El gobierno del estado debe de recapacitar, porque si ha de aplicar el estado de derecho y la legalidad, tiene que empezar con las cosas más inmediatas, más elementales y es una mancha muy grande para el gobierno del estado, que ojala se pueda resolver en muy corto plazo”.

“…Me invitó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), -atajó Quadri de la Torre-, vine para hablar de las Zonas Económicas Especiales” y reiteró; “para que tengan éxito en Oaxaca, primero antes que nada, tienen que restablecerse el orden, la legalidad, y el estado de derecho, sin ello las Zonas Económicas Especiales no tienen ninguna esperanza de despegue en el estado de Oaxaca”.

De esta manera finalizó el evento del Tercer Foro de consulta de Infraestructura de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), donde el gobernador Alejandro Murat Hinojosa ratificó su compromiso con las prioridades para Oaxaca e inaugurar dicho evento acompañado del titular de las ZEE Gerardo Gutiérrez Candiani, de Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Gustavo Arballo, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC).