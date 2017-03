Solalinde representa el anti Trump, dice el nominado al Nobel de la Paz

OAXACA, OAX., marzo 10.- El defensor de migrantes, Alejandro Solalinde Guerra, se autodefine como “la representación anti Trump” cuando la inmigración es el epicentro de la discusión mundial.

Este viernes, el Comité Noruego del Nobel aceptó la postulación del padre Solalinde para el premio Nobel de la Paz 2017.

En entrevista para Quadratín, el activista declaró que su postulación llega en un momento muy significativo, ante las políticas anti inmigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Es en este momento de tanta crisis que surge Trump que de pronto me nominan y es muy significativo. No he buscado, no lo he deseado, pero si llegó voy a enfrentar la consecuencia en favor de los migrantes”, expresó.

Dijo que con esta postulación inicia otra etapa en favor de los migrantes y los casi 70 albergues que ha abierto en México la Iglesia Católica para atenderlos.

“Estuve muy cerca de las postulaciones, pero siempre traté de escabullirme. Independientemente de que salga o no elegido, es significativo. Hay miles de personas que son propuestas, me pongo en manos de Dios”, declaró.

Detalló que su postulación fue solicitada por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Jorge Olvera García.

“Yo tengo miedo. Quiero seguir con mi vida al lado de los migrantes. He tenido mucha libertad para expresar mi conciencia, ahora debo ser más cuidadoso”, indicó.

Dijo que ha estado trabajando con migrantes, y que este 30 de abril, 1 y 2 de mayo participará en la gran marcha desafiando las amenazas de Trump en Estados Unidos.

“El día 2 de mayo, vamos a reunirnos con líderes, hombres y mujeres migrantes de California, con la Conferencia Episcopal norteamericana. Ellos van a ser los anfitriones en la diócesis de Orange. Yo voy a participar para buscar los derechos de los trabajadores migrantes”, afirmó.

Alejandro Solalinde nació el 19 de marzo de 1945 en el Estado de México. En su juventud se afilió a los Caballeros de Colón y al terminar sus estudios de secundaria se incorporó al Instituto Preparatoriano de los padres Carmelitas de Guadalajara, donde cursó dos años de Letras Clásicas.

Posteriormente ingresó al Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos para cursar la Filosofía y la Teología y fue ordenado presbítero por monseñor Arturo Vélez, obispo de Toluca.

El padre Solalinde ha acreditado la Licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, además de la Licenciatura en Psicología y una maestría en terapia familiar sistémica.

El 26 de febrero de 2007 fundó el albergue Hermanos en el Camino en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, con la misión de proporcionar un lugar seguro para los migrantes ofreciéndoles alimento y posada así como asistencia médica y psicológica, además de orientación jurídica.

Ha sido acreedor a diferentes premios y distinciones por su lucha en favor de la defensa de los derechos humanos como la Medalla Emilio Krieger 2011, que entrega la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), así como el premio denominado Paz y Democracia, en la categoría de Derechos Humanos, y el Premio Pagés Llergo de Democracia y Derechos Humanos, Premio Testigo 2012 Otorgado al documental “El Albergue”, mismo que narra la historia del Padre Solalinde y su lucha en favor de los migrantes.

Tomado de la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://oaxaca.quadratin.com.mx/solalinde-representa-anti-trump-dice-nominado-al-nobel-la-paz/